Pontón rechaza la violencia en A Coruña y sospecha de «infiltrados de extrema dereita» en los altercados

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Xoán Rey | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, rechazó este jueves «calquera tipo de violencia» tras los disturbios ocasionados durante el miércoles en A Coruña como consecuencia de las protestas contra el acto político del líder de Vox, Santiago Abascal, en la plaza de María Pita. «Como sempre fixemos, porque a nosa aposta é sempre a palabra e as mobilizacións pacíficas», advirtió en declaraciones a La Voz, un día después de compartir un mensaje en la red social X donde reconoció su «orgullo dunha cidadanía e dunha mocidade que lle fan fronte á extrema dereita antigalega». La publicación se realizó minutos antes de que se iniciasen los disturbios.

Sobre la actuación de las fuerzas antidisturbios, Pontón consideró «incomprensible» que «o goberno que se declara máis progresista da historia mande cargar á policía con porras, con bolas de goma e con gases lacrimóxenos contra miles de galegos e galegas que se manifestaban pacificamente contra o fascismo». La portavoz nacional del Bloque se pregunta si, detrás de los altercados que dejaron durante la tarde y noche de este jueves contenedores incendiados, policías heridos y destrozos en mobiliario público y establecimientos, están «infiltrados de extrema dereita» tratando de «desacreditar a manifestación pacífica de miles de galegos e galegas».

Menos taxativa en esa condena de la violencia se mostró la portavoz y candidata de los nacionalistas en A Coruña en las elecciones municipales del próximo año, Avia Veira. «Dende o BNG, a violencia que máis nos preocupa é a que exerce a policía con esas cargas desproporcionadas. O odio e a violencia que nos preocupan son os que se verten constantemente pola ultradereita, e contra iso está o BNG», aseguró este jueves.

Críticas de Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró durante un acto en Santiago la labor de los policías y fuerzas antidisturbios. «Hicieron su trabajo», agradeció el titular del Gobierno autonómico, que distinguió ese despliegue con la «dirección política de esos trabajos». Rueda evitó pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, pero le instó a responder «si realmente se pudo hacer algo para evitar esos altercados, o si se pudo hacer más».

El dirigente gallego también criticó a quienes «no son capaces» de condenar la violencia tras los disturbios en la ciudad. «Cuidado con estas cosas», avisó, crítico con quienes, a su juicio, fomentan que «se levanten muros». Se dirigió así directamente al Bloque, acusando a sus responsables de evitar hacer esa condena «con todo tipo de filigranas dialécticas».

«En Galicia no somos así. En Galicia no queremos vivir así. No tenemos esa intolerancia. Nos pueden gustar más o menos determinados posicionamientos políticos, pero para eso están las urnas, para expresarse y creo que aquí, hasta ahora, somos un caso único en España», expuso el presidente de la Xunta, al frente del Gobierno de una comunidad en la que Vox, por el momento, no tiene representación alguna.

Desde el Partido Popular gallego, su número dos, Paula Prado, fue más contundente en sus críticas a dirigentes del BNG. «Non pode ser que a señora (Ana) Pontón diga que se sente orgullosa dunha mocidade que lanza lastros, que lanza bolardos e que lanza cadeiras», afirmó la diputada autonómica, que también ha considerado «normal» que Néstor Rego defienda a sus «cachorros», ya que la manifestación y las protestas «violentas» estaban convocadas, entre otras, por la organización juvenil del BNG.

La dirigente del PPdeG reprochó que hubiese personas «encapuchadas» y «coa estreleira, a bandeira do BNG» en los disturbios, si bien afirmó que esta juventud «radicalizada» es «absolutamente minoritaria» en Galicia.

También abordó la situación el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien condenó la violencia «veña de onde veña». «Rexeito totalmente as posicións políticas de Vox», señaló durante un acto en Lugo, donde al mismo tiempo dijo ser «un defensor da liberdade de expresión».

«Non compartimos os actos violentos, veñan de onde veñan, pero si é verdade que esa expresión é unha expresión da situación na que nos atopamos, do rexeitamento ao que representa Vox e, por certo, o PP, porque xa non sabemos distinguir moi ben que é o PP e que é Vox nesa carreira cara a unha loucura», añadió.