¿Quiénes son los jóvenes con banderas rojas de la protesta contra Vox?

Rueda de prensa de la organización juvenil, en A Coruña. ANGEL MANSO

Decenas de jóvenes portando banderas rojas, sin mayor simbología que esa, participaron en la manifestación contra el acto del líder de Vox, Santiago Abascal, en la plaza de María Pita; así como en las protestas contra la actuación policial que derivaron, durante la noche del miércoles, en la quema de contenedores, lanzamiento de bengalas y destrozos en el mobiliario público. Son miembros de la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), que asumió un papel protagonista en la movilización de A Coruña, convocada junto a otras organizaciones como Galiza Nova, las juventudes del BNG.

La CMS convocó este jueves a la prensa, disponiendo una mesa junto a la plaza de María Pita, en la que varios miembros expusieron fotografías de las lesiones que sufrieron y pidieron las dimisiones de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Los acusaron de criminalizar la protesta social y de ceder espacios institucionales al racismo. En la lectura de su comunicado, los portavoces denunciaron estar «ante as bases dun estado policial orientado ao control da clase traballadora».

Esta organización fue presentada públicamente en septiembre de 2024, como evolución del espacio de debate Creba Socialista, convirtiéndose en la rama territorial en Galicia del denominado Movimiento Socialista. De ideología comunista, esta corriente política ejerce una abierta oposición a la que denominan «izquierda prosistema», bloque en el que encuadran al PSOE, Sumar o el propio BNG. En su manifiesto fundacional, la CMS dejó clara esta ruptura marcándose como objetivo principal «superar á impotencia política dunha esquerda totalmente asimilada polo Estado» para volver a «facer do comunismo unha tendencia de masas».

Mantienen una confrontación estratégica e ideológica total con el nacionalismo gallego, situando la independencia de clase y la revolución socialista mundial como prioridad absoluta, por encima de las cuestiones de identidad nacional. A pesar de ello, la CMS y Galiza Nova han coincidido en protestas similares a la del miércoles en A Coruña, como la que organizaron contra el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé en Santiago de Compostela, en septiembre. Comparten el espacio de calle en reivindicaciones feministas, de defensa del idioma, antifascismo o antirracismo.

A nivel organizativo, la Coordinadora da Mocidade Socialista se integra en las estructuras del Movimiento Socialista a nivel estatal. Forman parte de esta misma red la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en el País Vasco y Navarra, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) en el resto del Estado y la Organización Estudiantil Socialista (OES). La GKS, por ejemplo, reivindicó en febrero de este año el ataque al busto de Manuel Fraga en su Vilalba natal, vandalizándolo al derramarle pintura roja encima.

Protagonismo en la lucha por la vivienda

El Movimiento Socialista se situó recientemente bajo el foco mediático tras la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, para reclamar soluciones a la crisis habitacional. Las banderas rojas de sus integrantes coparon las protestas, manteniendo un duro debate ideológico frente a los Sindicatos de Inquilinas mayoritarios. Frente a la reivindicación de estos últimos de impulsar reformas legislativas e institucionales, el Movimiento Socialista apuesta por la abolición del rentismo y la desmercantilización total de la vivienda mediante la lucha obrera autónoma.

Ante la huelga de alquileres convocada para el 11 de noviembre de 2026, las juventudes socialistas promovieron la creación de más de un centenar de Comités Juveniles de Huelga autónomos para desbordar lo que catalogan como un acto meramente simbólico y plantear un choque directo, sin mediación del Estado, contra arrendadores y empresarios.