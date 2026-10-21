La Xunta rectifica y no suprimirá el control sobre las «franquicias» de universidades privadas que quieran venir a Galicia

Los rectores de las tres universidades públicas de Galicia, el pasado jueves en Santiago SANDRA ALONSO

El pasado 30 de septiembre la Xunta expuso a los rectores de las universidades públicas de Galicia los cambios a acometer en la ley gallega de universidades, del año 2013. La mayoría de ellos eran de carácter técnico y necesarios para adaptarse a la legislación estatal, aunque en el texto se recogen otras modificaciones, como un mayor control a los consellos sociais sobre las finanzas universitarias. Pero lo que acabó siendo una sorpresa para los tres rectores fue la intención de la Consellería de Educación de suprimir el artículo 16 de la ley, que se refiere al control por parte del Gobierno gallego sobre las franquicias de universidades privadas que quieran establecerse en Galicia. En concreto, este artículo recoge que, «as universidades e os centros que non pertenzan ao SUG requirirán, para impartir na comunidade autónoma de Galicia ensinanzas conducentes á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, baixo calquera modalidade, a autorización da consellaría competente en materia de universidades».

Renunciar a este control, lamentan los rectores, abre la puerta a este tipo de centros y supone renunciar a parte de las competencias del Gobierno gallego. Pese a que la reforma de la legislación se llevó a cabo a través de la conocida como ley de acompañamiento de los Orzamentos del 2027 y con apenas tiempo para la negociación —un procedimiento que también critican los responsables de las universidades públicas ya que pedían un debate más amplio y cambios estructurales—, las tres universidades elaboraron un documento pidiendo de forma unánime que se mantenga el artículo 16.

Finalmente la Xunta ha dado marcha atrás, y entre los artículos que la ley de acompañamiento modifica en la norma universitaria no figura este, por lo que se mantendrá el control de la Consellería de Educación sobre la posible aparición de los centros privados. La puesta en marcha de «franquicias» en otras comunidades se ha multiplicado en los últimos años por los trámites y exigencias para crear universidades privadas desde cero. Por ejemplo, la Alfonso X El Sabio negocia desde hace meses con Cesuga con el fin de retomar la actividad de este centro.

Hace tan solo unos días los rectores se mostraban optimistas en que la Xunta aceptase esta petición y mantuviese el artículo 16 de la Lei 6/2013 do sistema universitario de Galicia, «confíamos en que despois do informe que preparamos dilixentemente desde as reitorías, se reconsidere ese artigo 16», señalaba la rectora de la USC, Rosa Crujeiras.