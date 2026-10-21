Los tribunales gallegos resuelven menos, pero se mantiene estable el número de asuntos pendientes

Tribunal de Instancia de Lugo LAURA LEIRAS

Los órganos judiciales de Galicia registraron durante el segundo trimestre del año un total de 96.801 nuevos casos, un 1,2 % menos que en el mismo período del 2025. Excepto en el orden social, en el que el ingreso de procedimientos aumentó un 1,4 %, el resto de jurisdicciones disminuyeron los asuntos recibidos, siendo la más significativa la del contencioso-administrativo, con un 4,5 % menos. Se estabiliza también la situación en los tribunales de instancia, audiencias provinciales y tribunal superior de justicia respecto a las cifras del año pasado, con prácticamente los mismos casos en trámite (219.267 procedimientos a 30 de junio), un 0,3 % más. Respecto al primer trimestre del año, que terminó con 213.132 procedimientos, ahora son 219.267 los que quedan en trámite a final del período.

Así lo indican los datos del informe estadístico con la situación de los órganos judiciales españoles en el segundo trimestre del 2026, publicado este miércoles por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial. En estos tres meses, los jueces gallegos resolvieron 90.269 asuntos, un 14,2 % menos en comparación con el año anterior. Los casos en trámite suben en todas las jurisdicciones, salvo en la civil, en la que descendieron un 4,9 %. El informe también revela que la tasa de litiogisidad, el número de casos por cada mil habitantes, se situó en Galicia en 35,66, siendo la octava comunidad con una tasa inferior a la media nacional, de 39,35. Solo Castilla y León, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, el País Vasco y La Rioja presentan mejores cifras.

En la jurisdicción civil se registraron 45.689 nuevos asuntos, un 1,2 % menos, y se resolvieron 41.833, lo que supuso un descenso del 23,4 %. En trámite quedaron al final del período 124.682 procedimientos, un 4,9 % menos que al final del segundo trimestre del 2025. En la jurisdicción penal se presentaron 38.957 nuevos asuntos, un 1,6 % menos que un año antes; se resolvieron 36.862, un 4,3 % menos, y quedaron en trámite 59.418, un 10,6 % más. El ingreso de casos en la jurisdicción contencioso-administrativa (2.378) disminuyó un 4,5 %, mientras que los procedimientos resueltos ascendieron a 2.457, un 7,1 % menos que el año anterior, y quedaron en trámite 7.294, un 8 % más. En la jurisdicción social se contabilizaron 9.777 nuevos asuntos, un 1,4 % más que el año anterior; se finalizaron 9.117, un 3,5 % menos, y quedaron en trámite 27.873, un 3 % más.

Por provincias, entre el 1 de abril y el 30 de junio se resolvieron en A Coruña 32.215 asuntos, un 15,2 % menos que en las mismas fechas del 2025, y se ingresaron 35.448, un 0,8 % menos. Pontevedra recibió 34.350 casos, un 4,8 % menos, y finalizó 33.016 (15,2 % menos). En la provincia de Lugo entraron 10.002 nuevos procedimientos, un 2,6 % más, y se resolvieron 9.656 (un 13,8 % menos). Y en la de Ourense, ingresaron 10.528, un 6,3 % más, y se resolvieron 9.592 (13,3 % menos).

A Coruña y Pontevedra tenían en trámite al inicio del período estudiado 92.220 y 66.815 asuntos, respectivamente, y, a 30 de junio, quedaron abiertos 95.544 (un 1,1 % más) en A Coruña, y 67.982 (4,4 % menos) en Pontevedra. Los juzgados de Lugo iniciaron el año con 27.819 casos sin resolver y lo finalizaron con 28.087, es decir, un 1,9 % más que en el 2025. La provincia de Ourense tenía en trámite al inicio del año 17.691 asuntos y, al terminarlo, 18.499, un 6,9 % más.