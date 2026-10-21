El Supremo anula la obligación de que el personal laboral de la Xunta tenga que funcionarizarse para pedir el plus de carrera

Imagen de archivo de la sede del Tribunal Supremo en Madrid Emilio Naranjo EFE

El personal laboral fijo de la Administración gallega no tendrá que reconvertirse a funcionario para poder cobrar el complemento de desempeño del puesto de trabajo. El Tribunal Supremo ha declarado nula esa exigencia, que se había fijado en los acuerdos alcanzados en el año 2022 entre la Xunta y los sindicatos CC.OO. y UGT.

Las órdenes publicadas por la Consellería de Facenda fijaban como requisitos para acceder al grado I, II y III de la carrera profesional que esos empleados públicos firmasen el compromiso de participar y superar el proceso de funcionarización que se convocase. El sindicato CIG interpuso una demanda (en concreto una demanda de conflicto colectivo) para que se anulasen parcialmente los acuerdos.

Entiende la central sindical que pasar de personal laboral a funcionario es un derecho al que el trabajador puede acogerse de manera voluntaria, pero no puede convertirse en una exigencia para acceder a ciertos derechos. «Sempre se nos dixo que a funcionarización era un dereito voluntario, que cada traballador podía decidir facela ou quedar no seu posto, pero se de súpeto metes unha coletilla obrigando a funcionarizarse para acceder ao incremento salarial máis notable ao que podes ter dereito, iso é un atropelo, por iso fomos aos xulgados», estima Lois Díaz, secretario nacional de CIG-Autonómica.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó la demanda del sindicato, al no ver discriminación en esa exigencia y entender que la funcionarización seguía siendo una decisión libre. La CIG elevó entonces su demanda al Tribunal Supremo, que la ha estimado parcialmente, tal y como se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles.

El alto tribunal considera que la exigencia de que el personal laboral se funcionarice para acceder al plus de carrera es una desigualdad de trato retributiva, dado que incluso los empleados públicos sin opción a funcionarizarse pueden cobrar el complemento sin más necesidad que cumplir los requisitos. Por lo tanto, declara nulo el requisito de funcionarización para solicitar los grados de carrera y cobrar el complemento de desempeño por parte del personal laboral.

El Supremo desestima, sin embargo, otra de las solicitudes de la CIG, que en su demanda también pedía la anulación de la exigencia de estar en servicio activo en la fecha concreta de 31 de diciembre del 2021 para solicitar la carrera profesional. «Entendemos que é inxustísimo, un xeito de deixar fóra a xente que ten dereito porque cumpre todos os requisitos, pero que ao mellor xusto ese día non estaba contratada; podería suceder que unha persoa cuxo contrato temporal rematara o 30 de decembro e que volvera traballar en xaneiro non puidera solicitalo, non ten sentido», argumenta Lois Díaz.

El alto tribunal, sin embargo, considera que esa fecha es solo una referencia para calcular el cómputo de antigüedad, y que la propia regulación establece que quienes no estuviesen en activo en esa fecha pueden igualmente solicitar el reconocimiento de grado a efectos administrativos, aunque económicamente se tendría en cuenta su reincorporación posterior a la actividad. De ahí que no anule ese punto.