Seis concellos gallegos, entre los cincuenta de España con más hogares unipersonales

Viviendas unifamiliares en una parroquia de Viveiro, en una imagen de archivo. PEPA LOSADA

Cada vez más gente vive sola en España. En el 2010, una de cada cinco personas no contaba con compañía en su hogar, una circunstancia que, tan solo quince años después, describe ya a una de cada tres viviendas. El INE ha analizado la realidad metropolitana del país en una serie sobre indicadores urbanos donde constata que el déficit de viviendas tiene que ver también con el alto número de hogares unipersonales que ya existen y demandan.

Hasta doce concellos urbanos gallegos cuentan con un porcentaje de hogares de un único residente mayor que la media estatal, e incluso seis de ellos se sitúan entre los cincuenta de España con mayor índice de personas que viven solas. Ferrol, municipio con una de las medias de edad más altas del país (54,14 años) y el mayor porcentaje de residentes de más de 65 años de entre todas las ciudades (29,6 %), es también la quinta localidad con más personas que viven solas. Son el 37,7 % de su censo, unos 25.000 vecinos que residen sin compañía en igual número de hogares. Ourense, Ponteareas, Santiago, Lugo y A Coruña tienen más de un tercio de sus viviendas en la misma circunstancia y forman parte de los cincuenta ayuntamientos con mayor porcentaje de viviendas con un solo ocupante del país. En el listado de las cien primeras entran también Pontevedra y Lalín.

La villa del Deza es precisamente donde el INE certifica que se encuentran los precios medios de alquiler de viviendas más bajos de España. Calcula unos 330 euros mensuales frente a una media estatal de 691. Ninguna localidad gallega supera esa barrera, aunque Oleiros es la que más se le acerca (605 euros), seguida de Vigo (579 y se sitúa en el puesto 190 del ránking) y A Coruña (577 y posición 192).

Oleiros y A Coruña son las únicas localidades gallegas que cuentan con un precio de la vivienda superior a la media de España, que el INE calcula en 222.198 euros: en el primer caso alcanza los 304.156 y en el segundo 234.739 euros. Ferrol figura como el municipio urbano más asequible en el mercado inmobiliario, con una media de 91.057 euros por vivienda. La demanda que generan los nuevos residentes llegados del extranjero apenas se nota en Redondela, el punto de Galicia con menos vecinos foráneos (un 3 %), seguida de Cangas y A Estrada.