Santalices podrá seguir en el Parlamento hasta después de las elecciones
REDACCIÓN / LA VOZ
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Julio García Comesaña, también del PP, y Carmen Rodríguez Dacosta, del PSdeG, mantendrán sus actas pese a ir en las listas al Congreso21 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
La noticia sobre la designación de Miguel Santalices como candidato del PP al Senado por Ourense cogió ayer a todos por sorpresa en el Parlamento gallego, tanto diputados como personal laboral del Pazo do Hórreo.