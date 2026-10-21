Santalices podrá seguir en el Parlamento hasta después de las elecciones

Santalices, cos dous papeis orixinais da sinatura da Asamblea de Parlamentarios de Galicia, de 1977, expostos na biblioteca da Cámara autonómica. VÍTOR MEJUTO

La noticia sobre la designación de Miguel Santalices como candidato del PP al Senado por Ourense cogió ayer a todos por sorpresa en el Parlamento gallego, tanto diputados como personal laboral del Pazo do Hórreo.