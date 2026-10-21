Santalices podrá seguir en el Parlamento hasta después de las elecciones

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Santalices, cos dous papeis orixinais da sinatura da Asamblea de Parlamentarios de Galicia, de 1977, expostos na biblioteca da Cámara autonómica.
Santalices, cos dous papeis orixinais da sinatura da Asamblea de Parlamentarios de Galicia, de 1977, expostos na biblioteca da Cámara autonómica. VÍTOR MEJUTO

Julio García Comesaña, también del PP, y Carmen Rodríguez Dacosta, del PSdeG, mantendrán sus actas pese a ir en las listas al Congreso

21 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

La noticia sobre la designación de Miguel Santalices como candidato del PP al Senado por Ourense cogió ayer a todos por sorpresa en el Parlamento gallego, tanto diputados como personal laboral del Pazo do Hórreo.

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete