Renfe suma 1.000 nuevas plazas a sus trenes que conectan Galicia y Madrid como refuerzo para el puente de noviembre

Llegada del tren Alvia a la estación de Sarria procedente de Madrid. LAURA LEIRAS

Renfe va a reforzar el corredor Galicia-Madrid ofreciendo más de 1.000 plazas adicionales para atender el incremento de desplazamientos previsto durante el próximo puente de noviembre. En total habrá en funcionamiento 37.600 las plazas entre el viernes 30 y el lunes 2.

De esta forma, los días 30 de octubre y 2 de noviembre, el Alvia que parte de Madrid a las 13.20 horas hacia Lugo circulará en doble composición. Mientras uno de los convoyes mantendrá su destino habitual, el segundo continuará desde Ourense hasta Santiago de Compostela, lo que incrementará la capacidad y opciones de viaje.

En sentido contrario, la compañía programará los mismos días dos servicios especiales entre Santiago de Compostela y Madrid. Estos trenes partirán de la capital gallega a las 19.08 horas, efectuarán parada en Ourense y Zamora y llegarán a Madrid-Chamartín a las 22.36 horas.