La presencia de tres médicos israelíes en un congreso de investigación en Santiago provoca protestas de varios colectivos

La protesta se ha convocado delante de la Facultad de Medicina, en la foto, coincidiendo con la inauguración del encuentro XOAN A. SOLER

La EGPRN es una organización médica europea que promueve la investigación en atención primaria. Santiago acoge entre los días 22 y 25 el congreso de esta entidad, en el que participan asociaciones de médicos de familia de numerosos países, entre ellos la de Israel. En concreto tres profesionales del país acuden a este evento que se organiza sin laboratorios y sin presencia de la industria farmacéutica. Ante la participación de médicos israelíes numerosos colectivos pro Palestina han pedido la exclusión de estos especialistas, convocando este jueves un acto de protesta delante de la Facultad de Medicina a partir de las siete de la tarde.

Desde la organización del encuentro, tanto la Semfyc —la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria— como la sociedad gallega Agamfec, que se engloba en Semfyc, han dejado clara su postura en contra del genocidio palestino, «pero no puedes prohibir a nadie que venga». Se trata de un congreso en el que los médicos presentan sus proyectos de investigación en primaria y buscan socios para ellos, y participan profesionales de numerosos países como Alemania, Suecia, Turquía, Italia, Grecia, Francia, Portugal o Irlanda. EGPRN engloba a las sociedades científicas de médicos de familia de distintos países, entre ellas a la de Israel. Alguno de estos médicos, sostienen desde la organización, llevan décadas acudiendo a estos congresos cuyo lema en esta edición es la atención continua al cáncer.

Los organizadores han explicado su postura a los colectivos pro Palestina y confían en que la protesta, que entienden, se lleve a cabo de forma pacífica. Por su parte, estos colectivos critican la participación de médicos israelíes por considerar que contribuye a «normalizar» las instituciones de Israel en un contexto marcado por los ataques contra la población palestina y la destrucción de infraestructuras sanitarias en Gaza.