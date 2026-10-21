El pleno de O Hórreo se llena de eslóganes de campaña

Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, durante la primera sesión del debate de autonomía Xoán A. Soler / Paco Rodríguez

La proximidad de la cita con las urnas ha vuelto a convertir el pleno Parlamento gallego en un campo de batalla electoral, con mensajes cruzados más propios de mítines que de la tribuna del hemiciclo. Es la segunda sesión de control que se celebra desde la convocatoria del 29N y ambas han sido prácticamente idénticas, con la vivienda de fondo y con los líderes afanándose en deslizar frases resultonas para cuestionar al adversario, arengar a los fieles y convencer a los indecisos. Pontón ha acusado a Rueda de utilizar el pleno para hacer una «campaña cutre por Feijoo», Besteiro le ha afeado que responda a la carestía de la vida con una rebaja del IRPF que «equivale a dous cafés ao mes» y el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que, cada vez que hay problemas, la gente confía mayoritariamente en los populares.

Con los presupuestos como telón de fondo, la líder nacionalista y de la oposición ha vuelto al preguntarle al máximo mandatario gallego dónde están las 1.800 viviendas en alquiler prometidas para este año. En un momento de intervención, la portavoz del Bloque se ha referido a Rueda y su gobierno como «unha máquina de xerar pobreza e desigualdade» por sus políticas contra las mayorías sociales, y ha vuelto a proponer invertir 240 millones para comprar 1.400 viviendas destinadas a alquiler social.

Rueda, que ha ironizado sobre la función del gobierno nacionalista en la sombra, se ha referido también a la voluntad expresada por la líder del Bloque de que haya elecciones autonómicas cuanto antes. «Parece que se lle fai longa a lexislatura, que acabou co seu programa electoral. E eu digo unha cousa. E falo por min, e seguro que pola miña bancada, transmita que aquí todos somos Ana Pontón para que vostede siga», le ha contestado Rueda.

Besteiro ha insistido en una idea que lanzó en el último pleno, en relación a la convocatoria con las urnas del 29 de noviembre: «A decisión que van a tomar os cidadáns é que teñen que elexir entre dereitos e dereitas. Entre buitre e 'perro'. E a elección vai ser a favor do 'perro, señor Rueda».

«Vostedes sigan con slogans. Cre que chamándolle 'can' a Pedro Sánchez xa ten solucionado oito anos de desatre. Pois, sabe que lle digo? Que cada vez que chegan as eleccións e hai problemas, a xente di que vinga o PP. E vaino a dicir unha vez máis», ha replicado Rueda.