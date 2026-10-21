Un juez avala que un padre divorciado no pague a sus hijos las clases de fútbol como exigía su exmujer

ALBERTO MAHÍA A CORUÑA / LA VOZ

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La Audiencia Provincial de A Coruña, en una imagen de archivo.
La Audiencia Provincial de A Coruña, en una imagen de archivo. CESAR QUIAN

«Los progenitores están obligados a mantener a los menores en el mismo estatus, pero hay gastos que dependen de su poder económico», dice el juez

22 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha avalado que un padre divorciado no pague a su hijo las clases de fútbol, como reclamaba su exmujer. Todo comenzó cuando la pareja divorciada llevó los gastos extraordinarios

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