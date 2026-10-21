La Eurocámara pide acelerar la alta velocidad fuera de las capitales, como la línea de Galicia con el resto del norte

Imagen de archivo de un tren con destino a Madrid en la estación de Vilagarcía. MARTINA MISER

El Parlamento Europeo no quiere perder el tren de la alta velocidad con los fondos comunitarios que hay ahora. Por ello, ha aprobado una resolución en la que exhorta a ampliar la red europea, hacerla accesible e independizar su infraestructura de las capitales nacionales. Con 558 votos a favor, 23 en contra y 73 abstenciones, la Eurocámara aprobó su respuesta al plan de acción de la Comisión presentado hace casi un año, con el que Bruselas quiere acelerar la alta velocidad entre capitales.

Los eurodiputados, sin embargo, piden al Ejecutivo comunitario miras más amplias en su estrategia ferroviaria. La Eurocámara reclama «una verdadera red ferroviaria europea de alta velocidad interoperable, innovadora, accesible e intermodal que aporte un valor auténtico tanto para los ciudadanos como para la inversión pública y conecte las capitales y regiones europeas en consonancia con los objetivos de la Unión». Esta postura, defienden, debe dar servicio a los principales nodos urbanos a través de conexiones directas o enlaces eficientes, «garantizando que la equidad territorial se extienda más allá de las grandes metrópolis hasta las ciudades medianas y los territorios periféricos».

Esta petición se ajusta a las necesidades ferroviarias de Galicia, que actualmente solo tiene conexión directa de alta velocidad con Madrid, parando por el trayecto en Castilla y León. Para ello será clave el final de la «U» de Olmedo, un baipás en la provincia de Valladolid que facilitará los trayectos directos de AVE entre Galicia y partes del norte peninsular, como Asturias o Burgos, sin tener que pasar por la capital. Está previsto que entre en funcionamiento a mediados del 2029.

Además, los eurodiputados exhortan a que la expansión de la alta velocidad complemente, y nunca perjudique, servicios convencionales, suburbanos o de transportes de mercancías. Esta integración con la movilidad regional y urbana, con un enfoque de «red primero», solucionaría los problemas de Ferrol y Lugo. Estas dos ciudades, las dos únicas gallegas desconectadas de la alta velocidad, sufren un enorme deterioro en sus servicios ferroviarios, especialmente desde los recortes de frecuencias tras la conexión con Madrid.

Más fondos y conexión con Portugal

Para ello, piden a los coordinadores de la Red Trasfronteriza Europea de Transporte que detecten los tramos pendientes o abandonados con un elevado valor, prestando especial atención a Estados periféricos, como España, para que la alta velocidad contribuya a la cohesión. Esto se haría realidad a través de fondos de cohesión como el mecanismo Conectar Europa o el Interreg.

Por último, otro tema delicado para Galicia que aborda el texto son las conexiones transfronterizas, en nuestro caso con el norte de Portugal a través de la conexión Tui-Valença do Minho. Estos enlaces son protagonistas para la Eurocámara, que exige identificar aquellos que faltan, finalizar los corredores estratégicos y prestar especial atención a las regiones transfronterizas, como es la AECT Galicia-Norte de Portugal.