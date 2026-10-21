Dos subastas de bienes de narcos casi simultáneas: «Es ejemplarizante»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Por un lado salen a subasta algunos inmuebles de Marcial Dorado y de Sito Miñanco. Por otro, ocho coches, varios de alta gama, de otros investigados por narcotráfico21 oct 2026 . Actualizado a las 20:25 h.
El Concello da Illa comprará un edificio a medio construir del capo gallego Marcial Dorado para hacer vivienda pública. Forma parte de un lote de la subasta de bienes incautados a narcotraficantes que el Plan Nacional Sobre Drogas