Rueda prepara un relevo inminente en la Xunta por la candidatura de la conselleira Fabiola García en las listas del 29N

La conselleira Fabiola García y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Xoán A. Soler

El PPdeG de Alfonso Rueda lanzó este miércoles a dos primeros espadas a la pugna electoral del 29N, de la que esperan que Alberto Núñez Feijoo salga presidente del Gobierno. Miguel Santalices, el presidente del Parlamento de Galicia, liderará la candidatura al Senado por Ourense, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, será número dos al Congreso por A Coruña. Ambas designaciones obligarán a hacer cambios en la Cámara autonómica y en el Gobierno de la Xunta. Sus nombres se suman a los de los cabezas de lista ya confirmados por las cuatro provincias gallegas: Miguel Tellado (A Coruña), Francisco Conde (Lugo), Ana Vázquez (Ourense) y Julio García Comesaña (Pontevedra).

Miguel Santalices (Bande, 1955) es una de las figuras de referencia del PPdeG y el diputado más veterano. Fue elegido por primera vez en 1997, cuando Manuel Fraga logró su tercera mayoría absoluta. Preside el Parlamento desde el 2016 y hace dos años, cuando fue reelegido, dijo que sería su última legislatura en O Hórreo.

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Su forma de presidir la Cámara, calmada y ecuánime, en la que no ha evitado llamar la atención a los diputados de su grupo cuando lo ha visto necesario, conformó un consenso en torno a su figura en todos los partidos. Todo indica que el Senado será su último destino en política, y no es descartable que, con su experiencia, tenga un papel relevante.

La elección de Fabiola García aboca a la Xunta a una remodelación casi inmediata. El cargo de conselleira la obliga a dejar la cartera de Política Social antes de que se registren las candidaturas, para lo que el plazo termina el próximo lunes.

El relevo no se materializará casi con seguridad hasta ese día. La conselleira mantiene una agenda de actividad plena. Presentó hace solo unos días un plan de residencias de mayores que prevé la construcción de 25 centros que sumarán 1.800 nuevas plazas. Este martes inauguró en Xove un centro pionero para personas con discapacidad intelectual con 50 plazas, financiado por la Fundación Amancio Ortega. Y este mismo jueves, poco antes de su designación, respondió en el Parlamento a la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil.

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Además, el PP tiene una agenda electoral señalada este fin de semana. El sábado Alberto Núñez Feijoo protagonizará un mitin en Vigo en el que estará acompañado por el número uno al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña. La cita debe servir para presentarlo como referente en esa provincia de cara a la contienda electoral.

Fabiola García está llamada a tener un papel clave en la campaña en A Coruña, ya que el número uno, Miguel Tellado, es director de la campaña nacional.

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Es la segunda conselleira que deja la Xunta en esta legislatura. El anterior fue el titular de Mar, Alfonso Villares, que dimitió en junio del 2025 por una denuncia por agresión sexual que fue archivada. Villares tomó el pasado 6 de junio posesión como delegado territorial de la Xunta en Lugo. En su caso, Rueda optó por un relevo dentro de la casa: Marta Villaverde, que era directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Es probable que repita esa vía esta vez.

La posibilidad de un cambio en la Xunta para reforzar las listas estaba abierta desde que Pedro Sánchez convocó las elecciones el 5 de octubre. Ese día, Rueda subrayó su satisfacción con el Ejecutivo, pero recordó que en el 2023 Feijoo ya incorporó conselleiros a las candidaturas, decisión que calificó de «axeitada». No es descartable que haga más cambios que el de García, sea para reforzar las candidaturas o para la presidencia del Parlamento, que es la segunda institución de Galicia

Candidaturas de Vox

También Vox avanzó este miércoles sus candidaturas en Galicia. Sus cabezas de lista al Congreso serán Manuel Fuentes (A Coruña), inspector veterinario; Jesús Rodríguez (Lugo), ex magistrado suplente y profesor de la Rey Juan Carlos; María Jesús Morenza (Ourense), funcionaria de Educación, y Álvaro Díaz-Mella (Pontevedra), que ha desempeñado distintos puestos en el sector privado.