Las boticas anexas deberán abrir al menos 22 horas a la semana

Foto de archivo de una farmacia de la capital gallega XOAN A. SOLER

La ley de acompañamiento a los Presupuestos introduce pequeñas modificaciones en la norma de ordenación farmacéutica de Galicia con un objetivo, facilitar la continuidad de esta prestación sanitaria en el medio rural y adaptarla a las singularidades de las zonas farmacéuticas especiales. Los cambios buscan flexibilizar el horario de apertura de las boticas anexas para reforzar su viabilidad económica. Eso sí, deberán permanecer abiertas un mínimo de 22 horas semanales de lunes a sábado, dentro del horario de atención al público de las oficinas de farmacia. En el caso de que este establecimiento anexo esté vinculado a una oficina de una zona farmacéutica especial, o si se dan condiciones debidamente justificadas, la apertura podrá limitarse a 22 horas de lunes a viernes.

Además, otro cambio permitirá a estos locales seguir abiertos aunque la farmacia principal cierre temporalmente, siempre que otra oficina acepte vincularla. Finalmente, la ley de acompañamiento establece que si un centro sociosanitario público se ubica en una zona farmacéutica declarada especial, su depósito de medicamentos podrá estar vinculado a una botica y no a un servicio de farmacia hospitalaria como hasta ahora.

Ayudas a siete oficinas

Precisamente para facilitar la viabilidad de las boticas rurales, la Xunta declaró 29 zonas farmacéuticas especiales, todas en las provincias de Lugo (11) y Ourense (18). Estas oficinas, con una situación económica más comprometida, pueden acceder a una serie de ayudas y el Diario Oficial de Galicia acaba de publicar las beneficiarias de la última convocatoria: son cuatro en la provincia de Ourense y tres en la de Lugo.

En el caso de Ourense las boticas son las de Teixeira, Larouco, A Peroxa y San Xoán de Río, mientras que en la provincia lucense son las de Baleira, Cervantes y Folgoso do Courel. La cuantía total es de 81.600 euros. Para que un territorio sea considerado zona farmacéutica especial deben concurrir una serie de criterios, como la baja densidad de población, que solo haya una oficina de farmacia o que no resulte posible la rotación de los turnos de guardia.