Con 26 años, Iker García buscó para «La bola negra» paisajes e interiores: «Con los Javis es facilísimo trabajar»
REDACCIÓN / LA VOZ
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El joven localizador, de madre gallega, repasa los lugares del norte de España que dan vida al filme y asegura que vio su potencial desde el principio: «Ya he hecho la película de mi vida»21 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Con un bombardeo sobre un pueblecito de Burgos se inicia La bola negra. En la plaza toca la banda de música, las mujeres miran al cielo y los aviones rugen sobre una iglesia de afilada belleza.