Con 26 años, Iker García buscó para «La bola negra» paisajes e interiores: «Con los Javis es facilísimo trabajar»

Patricia Hermida Torrente
PATRICIA HERMIDA REDACCIÓN / LA VOZ

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Iker García Vázquez, localizador en La bola negra
Iker García Vázquez, localizador en La bola negra Álvaro García

El joven localizador, de madre gallega, repasa los lugares del norte de España que dan vida al filme y asegura que vio su potencial desde el principio: «Ya he hecho la película de mi vida»

21 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Con un bombardeo sobre un pueblecito de Burgos se inicia La bola negra. En la plaza toca la banda de música, las mujeres miran al cielo y los aviones rugen sobre una iglesia de afilada belleza.

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