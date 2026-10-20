Tereta Berbel, experta en el cuidado de mayores: «Agilizar la ley de dependencia es clave, mi madre tiene 93 años y lleva dos de espera»

C. Devesa A CORUÑA / LA VOZ

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Tereta Berbel, antes de su charla en A Coruña
Tereta Berbel, antes de su charla en A Coruña EDUARDO PEREZ

La responsable de la empresa Ayendo, Premio Supercuidadores 2025, ofreció en A Coruña una charla con diez pautas sobre el envejecimiento

25 oct 2026 . Actualizado a las 19:02 h.

«Mi madre lleva dos años esperando la resolución de la ayuda a la dependencia mientras costeamos de nuestro bolsillo una interna, pero no todo el mundo puede permitírselo». Con su propio caso familiar ilustra Tereta Berbel,

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