Anxo Queiruga, presidente de Cogami: «Coa discapacidade non podes improvisar. Nin onde vas comer!»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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O presidente de Cogami, Anxo Queiruga
O presidente de Cogami, Anxo Queiruga PACO RODRÍGUEZ

Conta que algunha vez marchou dalgún acto ao que o invitaron porque non era accesible: «Non hai maneira de avanzar se non, estás sendo cómplice»

20 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

O seu pai sempre lle dicía: «O único que che pido é que sexas o dono da túa vida». Non puido ver como Anxo Queiruga (O Porto do Son, 1972) se convertía nesa persoa autónoma

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