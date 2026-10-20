Anxo Queiruga, presidente de Cogami: «Coa discapacidade non podes improvisar. Nin onde vas comer!»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Conta que algunha vez marchou dalgún acto ao que o invitaron porque non era accesible: «Non hai maneira de avanzar se non, estás sendo cómplice»20 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
O seu pai sempre lle dicía: «O único que che pido é que sexas o dono da túa vida». Non puido ver como Anxo Queiruga (O Porto do Son, 1972) se convertía nesa persoa autónoma