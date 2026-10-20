Sanidade crea 136 plazas nuevas en el 2027 dentro del plan de reforma de primaria

El CIS de Lalín, en la foto, será uno de los 14 centros piloto en donde se pondrán en marcha las nuevas agendas miguel souto

La Xunta ha puesto en marcha un plan de reforma de la atención primaria que reforzará los centros de salud y puntos de atención continuada con 644 nuevas plazas durante el período 2026-2030. De ellas, 136 estarán ya presupuestadas en el 2027, tal y como adelantó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, esta martes en el pleno del Parlamento. 39 en concreto serán para médicos de familia y otras 8 para psicólogos clínicos, con lo que la red de psicología alcanzará los 36 profesionales el próximo año. El objetivo es contar con 50 en el 2030.

Caamaño detalló este plan, que cuenta con un respaldo económico de 320 millones para infraestructuras, recursos humanos y cambios en el modelo retributivo. «Todas estas medidas teñen o mesmo obxectivo, mellorar a atención que reciben os pacientes e as condicións nas que traballan os profesionais», insistió. Uno de los cambios más importantes es el que tiene que ver con la modificación de las agendas de médicos de familia y pediatras. Los profesionales de familia tendrán un máximo de 30 consultas al día (25 en el caso de pediatría) y el resto de las citas se gestionarán a través de una agenda de absorción que asumirán médicos voluntarios y con retribución a mayores. Esta sobredemanda puede ser asumida por el propio médico o por otros, incluso de PAC o de otros centros.

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El nuevo modelo recoge cambios en el sistema retributivo, al introducir criterios de edad y complejidad del paciente, así como de dispersión geográfica, aislamiento y soledad. Esto quiere decir que los profesionales, no solo médicos, tendrán una compensación económica en función de la edad del usuario —una persona de más de 80 años computará el triple que otra de 40— o de si ejercen en centros aislados. El conselleiro defendió la apuesta por la primaria del Gobierno gallego, cuyo presupuesto crecerá en el 2027 un 6,1 % hasta llegar a los 1.854 millones de euros.

De estos 320 millones, 50 se destinarán a cambios para una mayor adaptación digital, reforma del Ianus y medidas como la telemonitorización de pacientes crónicos, consultas virtuales, o herramientas de inteligencia artificial, «sempre baixo criterios de trazabilidade e seguridade».

Precisamente la diputada del BNG, Montse Prado, lamentó esta apuesta por la IA y las infraestructuras, «nun contexto onde non hai profesionais». Y es que el 87 % del presupuesto de la reforma es para estos dos ámbitos, y solo 21 millones para crear nuevas plazas, «isto non e unha reforma, é unha lotería para ver a quen lle toca un profesional», insistió.

También el socialista Julio Torrado minimizó un plan que pretende, «darlle a volta á tortilla» con una partida económica que supone «so o 4,4 % do orzamento, non parece moita cousa». También parodió la nueva estructura de las agendas médicas, en la que se detallan los minutos que tendrá el profesional para cada actividad, «so lles falta poñer o tempo para ir ao baño. Implantan o servizo militar obrigatorio nas consultas». Finalmente, la popular Encarnación Amigo defendió una reforma que da pasos adelante para mejorar la atención a los pacientes.