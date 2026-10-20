Los policías que intervinieron en el incendio de una residencia: «Cuando lo vimos en el suelo, pensamos que estaba muerto»
MONFORTE / LA VOZ
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Los agentes rescataron a un hombre que yacía inconsciente en el baño de una de las habitaciones tras inhalado humo21 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En medio de un humo denso, tumbado boca arriba e inmóvil. Así encontraron el subinspector Rubén O. A. y los cuatro agentes que iban con a la última víctima que quedaba por rescatar en el