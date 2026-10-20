Los policías que intervinieron en el incendio de una residencia: «Cuando lo vimos en el suelo, pensamos que estaba muerto»

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

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Los cinco policías, ayer en la entrada de la residencia de Monforte que sufrió el incendio.
Los cinco policías, ayer en la entrada de la residencia de Monforte que sufrió el incendio. CARLOS CORTES

Los agentes rescataron a un hombre que yacía inconsciente en el baño de una de las habitaciones tras inhalado humo

21 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En medio de un humo denso, tumbado boca arriba e inmóvil. Así encontraron el subinspector Rubén O. A. y los cuatro agentes que iban con a la última víctima que quedaba por rescatar en el

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