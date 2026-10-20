Miguel Corgos: «As rebaixas fiscais aprobadas benefician as rendas medias e baixas»

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

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Miguel Corgos, onte, no seu despacho das dependencias da Xunta en San Caetano.
Miguel Corgos, onte, no seu despacho das dependencias da Xunta en San Caetano. SANDRA ALONSO

O conselleiro de Facenda e Administración Pública di: «No IRPF, o Goberno podería facer o mesmo ca nós, e non o fixo»

21 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Poucas persoas coñecen mellor ca el o labirinto orzamentario. Miguel Corgos (A Coruña, 1971) vén de presentar as sétimas contas autonómicas como conselleiro de Facenda: as terceiras da lexislatura e as quintas con Alfonso Rueda

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