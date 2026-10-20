Francisco Conde, Ana Belén Vázquez, Julio García Comesaña y Miguel Tellado, cabezas de lista del PP en Galicia para el 29N

De izquierda a derecha, los cabezas de lista del PP por Galicia para las elecciones generales del 29N: Francisco Conde (Lugo), Miguel Tellado (A Coruña), Ana Vázquez Blanco (Ourense) y Julio García Comesaña (Pontevedra)

El PP ha confirmado este martes a sus cabezas de lista en las cuatro provincias de Galicia para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Al nombre de Miguel Tellado, que liderará la candidatura por A Coruña, se unen los de Francisco Conde (Lugo), Ana Belén Vázquez (Ourense) y Julio García Comesaña (Pontevedra).

Hasta hoy solo había trascendido la elección de Miguel Tellado (Ferrol, 1974), número dos de Alberto Núñez Feijoo en el partido y talismán de sus últimas victorias electorales en Galicia. Cuando Feijoo dejó la Xunta en el 2022 para presidir el PP nacional, Tellado fue de los primeros en seguir sus pasos con el cargo de vicesecretario de organización. Su objetivo era trasladar al resto de España el modelo del PPdeG. En julio del año pasado, el presidente le elevó al cargo de secretario general, y amplió su ya creciente presencia pública como principal azote del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

Como Tellado, Francisco Conde (Monforte, 1986) también lideró la candidatura por su provincia natal en los comicios del 2023, cuando el PP obtuvo su mejor resultado en todo el país en Lugo. Conde, hombre de la máxima confianza de Feijoo al que muchas voces dentro del partido sitúan entre los ministrables, fue conselleiro de Economía, desde el 2012 al 2023, alas órdenes primero de Núñez Feijoo y después de Alfonso Rueda. También desempeñó el cargo de vicepresidente segundo del 2020 al 2022 y de vicepresidente primero entre ese año y el 2023, cuando entró en la lista electoral.

Ana Belén Vázquez (Bande, 1975) fue alcaldesa de Bande y es diputada en las Cortes desde el 2000. Es secretaria de interior del PP y ha sido una figura clave a la hora de denunciar los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Esa labor, sumada a una notable presencia en las redes sociales y los medios, hacían más que probable que repitiese como número uno por Ourense. La reciente polémica que protagonizó al llevar un espray pimienta al Congreso para denunciar la situación de las mujeres ceutíes, por lo que fue expulsada de la Cámara, no lastró ese reconocimiento, como demuestra que el propio Núñez Feijoo salió en su defensa de inmediato y criticó la decisión de la presidenta del Parlamento.

La incorporación de Julio García Comesaña (1968, Vigo) como número uno por Pontevedra es la principal novedad por el momento en las candidaturas del PP. Comesaña fue conselleiro de Sanidade de la Xunta desde septiembre del 2020 hasta abril del 2024 y tiene una amplia experiencia en el ámbito sanitario. Durante los últimos años ha asesorado a la dirección del PP en ese sector. Dejará libre el puesto de secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia, para el que fue elegido en enero de este año.