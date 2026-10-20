CSIF pide a la Xunta que valore asumir directamente la gestión del personal del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar gestiona las escuelas infantiles autonómicas de la red Galiña Azul ALBERTO LÓPEZ

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Xunta que revise el modelo de gestión del personal del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y estudie asumir directamente estas funciones. El sindicato ha presentado una queja formal ante la Consellería de Política Social por «los problemas de contratación, las vacantes sin cubrir y la falta de respuesta administrativa a los trabajadores», una situación que considera «insostenible» y que está «generando preocupación e incerteza entre las personas trabajadoras».

CSIF cuestiona que el actual modelo disponga «de los medios y la capacidad organizativa necesarios» para gestionar adecuadamente al personal funcionario. Por ello, plantea que estas funciones sean asumidas directamente por la consellería o por el órgano competente de la Administración autonómica, «siempre que resulte jurídicamente viable».

Si esta alternativa no fuera posible, CSIF reclama reforzar la estructura y los recursos del Consorcio para garantizar «una gestión eficaz» de la plantilla