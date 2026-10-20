Calquera materia poderá darse en galego ou en castelán, pero sen superar o 50 % das horas en cada lingua

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Alumnos durante unha clase nun instituto de Salceda de Caselas, nunha imaxe de arquivo.
Alumnos durante unha clase nun instituto de Salceda de Caselas, nunha imaxe de arquivo. JAVIER TENIENTE

A Xunta flexibiliza os bloques temáticos e permitirá que se intercambie o idioma das disciplinas sen alterar o equilibrio

21 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Os cambios non chegarán ás aulas ata o curso 2028-29, pero a reforma do decreto do plurilingüismo no ensino que acordaron o PP e o PSdeG para renovar o plan de normalización lingüística está a

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