Calquera materia poderá darse en galego ou en castelán, pero sen superar o 50 % das horas en cada lingua
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A Xunta flexibiliza os bloques temáticos e permitirá que se intercambie o idioma das disciplinas sen alterar o equilibrio21 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Os cambios non chegarán ás aulas ata o curso 2028-29, pero a reforma do decreto do plurilingüismo no ensino que acordaron o PP e o PSdeG para renovar o plan de normalización lingüística está a