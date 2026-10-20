Aprobado el nuevo Estatuto del estudiantado universitario que incluye cuestiones como el alojamiento, las becas o la conciliación

Estudiantes en el campus sur de la USC (foto de archivo) SANDRA ALONSO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Estatuto del estudiantado universitario. El anterior databa del año 2010, por lo que lo que se pretende es adaptar los derechos y deberes del alumnado a la realidad social, tecnológica y educativa actual, fijándolos en un real decreto. Por ejemplo, entre los deberes de los estudiantes figura no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial. Entre sus derechos, que se reconozca su autoría y la propiedad intelectual sobre los trabajos académicos.

El texto, que se trabajó y consensuó con la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune), incluye también un tema de plena actualidad: la vivienda. El estatuto recoge que las universidades deberán facilitar y promover el alojamiento en condiciones «de dignidad y suficiencia» para sus estudiantes y establecerán precios adecuados. Además, estarán obligadas a ofrecer información sobre las opciones de alojamiento disponibles, tanto en servicios propios como conveniados. Las becas también comenzarán a tener en cuenta, de forma progresiva, factores como el coste del alojamiento estudiantil cuando el alumno tenga que desplazarse.

La salud mental es otro de los temas recogidos. Así, se recoge el derecho de los alumnos a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental, gratuita y accesible, para una primera evaluación. Además, se prevé la creación de unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas. Se contemplan también protocolos específicos frente al acoso, el ciberacoso o el bullying.

Reprogramar exámenes por razones de conciliación

La orientación laboral será otro de los servicios que las facultades deberán prestar. Y además, deberán adoptar medidas para permitir la conciliación, tanto en la vertiente del trabajo como en la de la vida personal. El diseño de las actividades académicas tendrá que facilitar esa conciliación, tanto si se trata de enseñanzas presenciales como si son híbridas o virtuales. Por ejemplo, los calendarios de exámenes deberán tener en cuenta si el estudiante está matriculado a tiempo completo o parcial. Y más allá de eso, el alumno tendrá derecho a reprogramar la fecha y hora de los exámenes o justificar su falta a clase en casos concretos como tener a su cargo a personas dependientes o por la enfermedad grave o el fallecimiento de familiares directos.

El derecho a la huelga académica total o al paro estudiantil parcial también queda expresamente recogido en el proyecto de Real decreto aprobado. Las universidades deberán regular el ejercicio de ese derecho, y en ese diseño deberá participar la representación del alumnado.

En términos de docencia, el estudiantado tendrá derecho a conocer los planes docentes antes de que se abra el plazo de matrícula, conociendo los contenidos, el profesorado, la modalidad, las prácticas, la evaluación y el idioma. De hecho, se establece también el derecho a que esa lengua que se recoja en la guía docente sea la que se use para impartir las clases.

La protección de datos, la desconexión digital o la supervisión de las prácticas académicas —las universidades firmarán convenios de cooperación con empresas, instituciones y entidades para garantizar las prácticas externas— son otros de los asuntos incluidos. Curiosamente, el futuro estatuto también recoge que todos los servicios de restauración de las universidades dispensarán alimentación saludable y adecuada para las personas con necesidades específicas de alimentación.

Satisfacción entre la representación del estudiantado

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ha mostrado su satisfacción por el resultado alcanzado y ha calificado su aprobación de «hito histórico» para el estudiantado universitario tras «años de trabajo, diálogo y reivindicación».

Este Estatuto, añaden desde Creup, responde a la realidad de una alumnado «cada vez más diverso, que no solo estudia, sino que también trabaja, cuida, participa y afronta circunstancias personales y sociales que deben ser tenidas en cuenta para garantizar una experiencia universitaria justa e inclusiva».

45 millones para crear 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias, ninguna en Galicia

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, también ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios en 2026, dotado con 45 millones de euros para el impulso de 2.000 nuevas plazas de alojamiento asequible para la comunidad universitaria.

«Ha sido a través de una manifestación de interés por parte de las universidades con las que llevábamos trabajando varios años y, por tanto, se han seleccionado los proyectos más avanzados de las universidades», ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa. También ha explicado que se trata de «ayudas directas para la construcción de alojamientos para la comunidad universitaria»

Los 45 millones de euros se distribuirán entre la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universidad Jaume I de Castellón (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y la Universidad de Lleida (2,9 millones).