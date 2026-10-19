La Xunta se fija el objetivo de que más del 85 % de la población viva a menos de 15 minutos de una carretera de alta prestaciones

Peaje en la autopista autonómica AG-57 (Vigo-Baiona) Oscar Vazquez

Los Presupuestos de la Xunta para el 2027 consolidan una posición de mayor margen financiero para acometer avances en los proyectos de construcción y mejora de carreteras de altas prestaciones autonómicas, según subraya la Administración gallega en la memoria de las inversiones centralizadas en la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). La retirada de las subvenciones de las arcas gallegas al peaje en el puente de Rande (AP-9), el rescate de cuatro autovías autonómicas y el cese del pago de cánones a las constructoras de los viales AG-41 (O Salnés), AG-11 (Barbanza), AG-31 (Ourense-Celanova) y AG-56 (Santiago-Brión), así como la amortización de créditos bancarios, «permitiu liberar recursos para obra e conservación», destaca la Administración dirigida por Alfonso Rueda en la explicación de sus cuentas presentadas este lunes ante el Parlamento de Galicia.

Dicha disponibilidad de recursos ha llevado al Gobierno gallego a comprometer que una vez se rematen las actuaciones en infraestructuras viarias ya en marcha o en fase de planificación, «máis del 85 % da poboación encontrarase a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións».

Según sus propias cuentas, la apuesta económica por las carreteras principales de titularidad autonómica han tenido un incremento en sus inversiones del 69 % desde el 2009, año en el que el PP se hizo con la Xunta. «Estase a realizar un esforzo importante na conversión en autovía dos antigos corredores», incide la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. En los nuevos Presupuestos se consignan 7,8 millones para el año que viene a la conversión en autovía del corredor Nadela-Sarria, para la que se programan otros 27,5 millones para los dos ejercicios siguientes. Un importe similar (7,4 millones de euros) se destinará a la transformación también en autovía del vial de altas prestaciones Brión-Noia, obra para la que se planifican otros 15 millones para los siguientes años.

«É necesario que todo o territorio acceda do modo máis curto e rápido posible á rede de alta capacidade, e é necesaria a máxima capilaridade da rede de estradas, e nas mellores condicións», continúa la memoria presupuestaria. Para las intervenciones destacadas, las cuentas autonómicas suman más de 61 millones de euros, entre las que destacan las obras de continuidad de la AG-59 tras la inauguración de su primer tramo entre A Ramallosa y Pontevea (12,3 millones el año que viene y 13 los dos siguientes); apurar la creación de la vía de alta capacidad Baio-Berdoias, prolongación de la autovía da Costa da Morte; seguir con el proyecto de la vía ya iniciada entre Tui y A Guarda (6,7 millones y 52 millones más en el resto de la programación plurianual); lanzar la variante este de Viveiro (3,1 millones), o la de Carballo (3 millones en el 2027 y 20 más en los tres siguientes).

Las partidas reservadas a conservación y mantenimiento de la red viaria autonómica absorberán otros 64,5 millones, con partidas como la de 37,5 millones destinados a atención ordinaria y actuaciones invernales, o 27 millones a actuaciones de refuerzo del firme y obras extraordinarias.

El peaje en sombra, el denominado canon de disponibilidad de la autovía da Costa da Morte, que es el único que se mantiene tras el rescate de las cuatro citadas anteriormente y que se extenderá en total durante tres décadas, cuenta para el año que viene con 28,8 millones de euros, se moverá en los dos siguientes en una factura de 30 millones en cada uno, y la Xunta calcula que aún le restará el pago de 281,7 millones más hasta el final de la concesión.

Las bonificaciones a los usuarios de las dos autopistas autonómicas la AG-55 (A Coruña-Carballo) y AG.57 (Vigo-Baiona) contarán con una reserva de 9,82 millones de euros. Con ese monto la Xunta rebaja la tarifa de peajes en un 25 % a los conductores que retornen en menos de 24 horas; reduce a la mitad el precio a los usuarios que circulen desde la medianoche a las 6 de la madrugada, y se exime del pago total en el viaje de vuelta a las familias numerosas.

Las sendas peatonales y ciclistas absorberán 15,4 millones, con los que además de avanzar en las que están en obras, la Xunta compromete el inicio de las de Corme, Porto do Son, Bueu y de Ponteareas a Mondariz.