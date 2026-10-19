La Xunta aprueba el descanso compensatorio de la guardia del viernes para el personal del Sergas

Urgencias pediátricas del Álvaro Cunqueiro, en una imagen de archivo. Oscar Vázquez

El Servicio Gallego de Salud y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad firmaron este lunes, en el Edificio Administrativo de San Lázaro, un acuerdo de mejoras retributivas y de condiciones de trabajo para el personal del Servicio Gallego de Salud y para los residentes en formación. Una de las medidas anunciada es la aprobación del descanso compensatorio de la guardia de los viernes para el personal de hospitales. La otra es la mejora retributiva para los residentes.

Respecto al primer punto, la Xunta ha señalado en un comunicado que «os profesionais das categorías cun réxime de gardas de presenza física de 17 e/ou 24 horas nos servizos hospitalarios desfrutarán dun descanso compensatorio da garda do venres nos 15 días seguintes á súa realización». Sin embargo, en aquellos servicios «que se poida ver comprometida a actividade asistencial por ser de difícil cobertura», se podrá diferir la libranza del modo que se acuerde previamente entre el profesional y el área sanitaria. La medida se aplicará de manera retroactiva a las guardias realizadas desde el 4 de septiembre de este año y también para el personal residente.

A estos últimos se refieren gran parte de los acuerdos anunciados. El principal es el aumento salarial. A partir del 1 de enero de 2027 se empezará a aplicar un nuevo concepto retributivo, un complemento que llegará a los 120 euros al mes para el personal residente del grupo A1 (MIR, PIR...). El concepto se irá aplicando de manera progresiva. El primer día que entre en vigor será de 75 euros. El 1 de enero de 2028, cuando ya lleve un año en vigor, será de 100 euros. No será hasta el 1 de enero de 2029 cuando llegue a los 120 euros más todos los meses.

Para personal residente del grupo A2, como los enfermeros internos residentes, el aumento salarial será menor. El 1 de enero de 2027 empezarán a ganar 57,255 euros más. El 1 de enero de 2028 serán 75 euros todos los meses. A partir del 1 de enero de 2029, 90 euros. Para ambos grupos, a partir del 1 de enero de 2030 las cuantías se incrementarán en el porcentaje «que establezan as sucesivas leis orzamentarias», informan desde la Xunta.

El acuerdo alcanzado también recoge mejoras en la quinta guardia y sucesivas del personal residente A1, con efectos desde el 1 de junio de este año. El precio por la hora del personal residente de primer año queda en 21,21 euros. Para el del segundo año, en 24,27 euros. Para el del tercero en 27,35 y para el del cuarto y del quinto año en 30,26 euros la hora.