La Xunta amplía con 300.000 euros más las ayudas para que los jóvenes compren su primera vivienda

Una joven mira el escaparate de una inmobiliaria. Elena Vázquez

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes una ampliación de 300.000 euros en el presupuesto para conceder ayudas a menores de 36 años que quieran comprar su primera vivienda en una población de Galicia con menos de 10.000 habitantes. La partida originalmente estaba dotada de 2 millones de euros, y tras esta ampliación asciende hasta los 2,3 millones.

Tras la modificación, podrán acceder a las ayudas aquellas personas que adquirieron una casa por compraventa en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2025 el 31 de diciembre de ese mismo año. En un principio habían quedado excluidas en los plazos establecidos en la convocatoria publicada el 19 de agosto. En el caso de la autopromoción, las obras deben haber sido iniciadas a partir del 1 de enero de 2026.

El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo día 16 de noviembre. La cuantía máxima de la ayuda será del 20 % del precio de adquisición de la vivienda o del costo de autopromoción, sin incluir los gastos y tributos inherentes, con un máximo de 15.000 euros por vivienda. El precio de adquisición de la vivienda, incluidos sus anexos y el coste de la autopromoción, debe ser igual o inferior a los 250.000 euros para acceder a esta ayuda.

Los fondos están destinados solo a viviendas que sean o vayan a ser residencia habitual o permanente del beneficiario, durante un plazo de al menos cinco años desde su adquisición o desde la finalización de la obre, en el supuesto de la autopromoción.

«A convocatoria, dotada inicialmente dun orzamento de 2M€, que agora se amplía a 2,3M€, ten como obxectivo facilitar á mocidade o acceso a unha vivenda en réxime de propiedade, ben mediante a súa adquisición ou a través da súa propia promoción, nunha parcela ou soar de propiedade da persoa solicitante desta liña de axudas», explican desde la Xunta.