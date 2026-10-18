La sequía no termina con la llegada del otoño y obliga a seguir repartiendo agua con cisternas en varios puntos de Galicia

El embalse de As Forcadas en Valdoviño está al 34 % de su capacidad, según los últimos datos del 14 de septiembre, día en que se tomó la fotografía CARLOS CARBALLEIRA

Los embalses gallegos están prácticamente a la mitad de su capacidad y bajando. La falta de lluvia en Galicia no da tregua, y eso lo notan las presas, pero también manantiales, fuentes y pozos. Así las cosas, las cisternas que en verano suelen tener que abastecer algunos núcleos de población prolongan este otoño su tiempo de trabajo. «Estamos baixo mínimos», señala José Prieto, teniente de alcalde del concello lucense de Xermade, que suministra agua a varias viviendas de núcleos rurales donde las fuentes se fueron secando a medida que avanzaba el verano, sin lluvias que corrigieran la situación.

El agotamiento de los pozos particulares también ha obligado al concello de Vilalba a garantizar el suministro en algunas parroquias rurales. Y en Pol se ha llegado al punto de, en algunos casos, tener que realizar varios transportes de agua a la semana. «Está todo moi seco», apunta el alcalde, Lino Rodríguez. A varias aldeas de Guitiriz también llegan periódicamente las cisternas, y en A Fonsagrada han recurrido a la motobomba del servicio contraincendios para poder surtir a algunos núcleos. Desde Becerreá, el regidor, Manuel Martínez, ya advierte de que si la situación no cambia habrá que restringir el consumo: «Andamos xustiños».

Más al norte, en A Mariña, ayuntamientos como O Vicedo y Ourol están teniendo que ayudar a algunas explotaciones ganaderas cuyos pozos y manantiales se han secado, así como apoyar a viviendas aisladas que no tienen enganche a la red municipal de agua.

Pero Lugo no es la única provincia que sufre la sequía. «Estamos subsistindo con dificultade. Este ano a situación agrandouse ata tal punto que estudamos tomar medidas para o futuro», dice José Antonio Feijoo, alcalde del municipio ourensano de Baltar, que ha tenido que cerrar el suministro nocturno en las aldeas de Tixós y Meaus.

En O Porto do Son (A Coruña), el Concello ha contratado a una empresa para llevar una vez a la semana camiones cisterna hasta parroquias como las de Xuño o Caamaño. A pocos kilómetros, en Outes, el agua se ha convertido en fuente de tensión diaria: «Ante a máis mínima incidencia, os depósitos quedan baixo mínimos», dice el regidor, Francisco Calo.

Las cisternas también circulan por la provincia de Pontevedra. Por ejemplo, en Cuntis, donde se está llevando agua a varias aldeas desde mediados de agosto, además de haber ampliado el numero de enganches de viviendas a la red municipal por parte de vecinos cuyos pozos se han secado.

También en las ciudades hay preocupación. El embalse de Eiras, que abastece a Vigo, está al 44 % de su capacidad, el nivel más bajo de su historia. El alcalde, Abel Caballero, reclama que se reduzca el caudal ecológico del río que lo surte. También envió cartas a las grandes empresas de la zona para que restrinjan al máximo su consumo de agua.

Con información de las delegaciones de La Voz de Galicia

La Cooperativa de Vilaboa cede su cisterna para rellenar pozos CARLOS CARBALLEIRA

El río Forcadas, bajo mínimos: «En Moeche xa se cruza en zapatillas»

Los pozos de varios núcleos de Vilaboa, Loira o Vilarrube llevan semanas sin agua y muchas viviendas sin traída municipal se surten con tractores

ana f. cuba

En la Cooperativa de Vilaboa, en Valdoviño, no tienen problemas de suministro de agua, al menos de momento. Disponen de un pozo para abastecer el campo de fútbol y la estación de servicio, y otro para las instalaciones de la sociedad (el supermercado, la agrotienda y las oficinas de la sección bancaria). Pero no todos tienen la misma suerte, aunque gracias a la cisterna forestal que adquirió hace años la cooperativa muchos han podido recargar sus depósitos. «Estánnola pedindo para ir recoller auga e encher as traídas privadas, porque varias da parroquia quedaron sen agua, e ningunha ten a do Concello», explica el gerente, José Ameneiros

Día a día percibe cómo disminuye el nivel del cercano pantano de As Forcadas, situado entre las parroquias de Vilaboa y Loira. Muchos de sus vecinos, con la presa al lado de sus casas, llevan semanas viendo cómo baja el embalse y, a la par, se secan los manantiales y quedan sin agua en las canalizaciones particulares. «En Vilaboa hai moitísima xente sen auga, estana traendo con cisternas. Estar subministrando a Ferrol, Narón, Fene, Ares e Mugardos... E que nós non teñamos auga!», exclama Miguel Casas, presidente de la asociación de vecinos.

Su caso es una de las excepciones, gracias al pozo de barrena, «que ata agora non deu síntomas de esgotamento». «Non é algo deste ano, ímonos ter que ir acostumando á seca de forma moito máis frecuente. Se hai vinte anos nos din que Vilaboa non ía ter auga e se o Concello dixera que ía instalar a traída municipal, en masa íanlle dicir que non. Para que, para ter que pagala? Non ías ter auga mellor da que che vén do pozo. Ademais, traer a auga [del pantano] a Vilaboa, Loira, Vilarrube ou Pantín, tendo que pasar pola depuradora e logo bombear, non parecía fácil nin barato», reflexiona Casas. Pero la sequía de este año ha encendido todas las alarmas. Y él no entiende la, al menos aparente, pasividad de las Administraciones: «Non están facendo nada. A outra vez que baixou case tanto [a mediados de los años 80], aproveitouse para quitarlle os paus, e agora debían meter as pás e aproveitar para retirar a terra que arrastran os ríos e regatos, así gañaría algo de capacidade».

Cruzar el río en zapatillas

Los vecinos observan con preocupación el pantano, que les devuelve el paisaje sepultado por el agua durante años. Xurxo Vilela vive en Linaxe, uno de los núcleos de Vilaboa más perjudicados por la sequía, junto a O Pereiro y Os Romeus. En total son una treintena de viviendas que llevan semanas usando el agua que él y otros acarrean con la cisterna de la cooperativa. «Buscamos un tractor e imos encher a un regato que ten a auga bastante limpa. Úsase para lavar a roupa, para o baño... Para beber e cociñar comprámola. Vou controlando a capacidade do depósito colectivo, e cando vexo que baixa, vou recargalo. Dúas cisternas de oito mil litros dan para unha semana. Temos un grupo de WhatsApp e aí imos informando. Cando a fonte empezou a ir a menos xa vimos que había que aforrar e xestionar mellor a auga, pero ao non chover...», apunta. En otros casos, dice, «cada un vai buscando a vida como pode». Xurxo tiene 55 años y recuerda otra sequía «bastante potente», pero el lavadero nunca se había quedado seco «e desde xullo non ten gota». El río Forcadas, cuenta, «pódese pasar en zapatillas en Moeche, de onde vén».

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, asegura que también hay casas sin suministro en Sequeiro. «Tenemos 30 kilómetros cuadrados más de superficie que Narón, es un municipio muy grande y es imposible llevar el agua a todos lados», advierte. La empresa Veolia, concesionaria del servicio, ha habilitado puntos de acopio para que los vecinos puedan llenar depósitos y abastecerse. A los usuarios se les aplica la tarifa de consumo, «no la de mantenimiento, porque no hay red», precisa el regidor.

El alto consumo estival

En Vilarrube también soportan la escasez del líquido más preciado. Carlos González Ayer, con residencia en Liñeiro, indica que en el mes de agosto, cuando la población del lugar se multiplica —«si habitualmente hay cinco personas, éramos 200»— y, por tanto, también la demanda, su familia contrató a una empresa para transportar cisternas de agua y cargar los pozos. «Vinieron cinco o seis veces, durante quince días de agosto y hasta mediados de septiembre. Después ya no hubo que traer más porque bajó mucho el consumo», relata. Confía en que no tarde en llover. Todo el mundo mira al cielo con la misma esperanza.