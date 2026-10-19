Las rebajas fiscales permitirán ahorrar a los gallegos 814 millones el año que viene

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, junto al conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, este lunes

Las rebajas fiscales que estarán vigentes en el 2027, que incluyen las que ya existían y las cuatro nuevas que entran en vigor, permitirán a los ciudadanos gallegos ahorrar 814 millones de euros el año que viene, tal y como ha precisado Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, que ha entregado esta mañana en el Parlamento de Galicia los terceros presupuestos de la legislatura y los quintos que se aprueban bajo la presidencia de Alfonso Rueda. Los orzamentos, que alcanzan la cifra récord de 15.158 millones de euros, tienen para el Gobierno gallego cinco grandes prioridades: ayudar a las familias y empresas en un contexto de inflación (de ahí la rebaja de 0,25 puntos en los primeros cuatro tramos del IRPF y la ampliación la deducción del 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones); reforzar el gasto social y la calidad de los servicios; aumentar la oferta pública de vivienda (los recursos pasan de 163 a 320 millones); apostar por la innovación para mejorar la competitividad industrial y aprovechar el tirón del Xacobeo.

En línea con lo expresado ya el pasado viernes, el titular de Facenda ha puesto de relieve la importancia de contar con un presupuesto «en tempo e forma» y ha destacado la contribución de la solvencia financiera de la Xunta a facilitar el crecimiento y el bienestar ciudadano. Corgos se ha referido al avance de la convergencia económica respecto a España y Europa, a la mejora de la ocupación y de la productividad y al hecho de que Galicia acumule «sete anos de crecemento sostido».

«No ano 2025 alcanzamos o nivel máis alto de converxencia coa media española», ha subrayado Corgos.

El responsable de las finanzas autonómicas ha insistido en que la estrategia pasa por tener un nivel de endeudamiento contenido, que permita siempre tener un colchón financiero capaz de dotar al Gobierno gallego de margen de maniobra en función de los acontecimientos.

Por departamentos

Otro año más, Sanidade y Educación vuelven a absorber dos terceras partes de los recursos autonómicos, con un creciente peso de Política Social (el Bono Coidado Fogar aumenta en casi cien millones) según se recoge en el proyecto de ley presentado esta mañana en el Parlamento gallego. El gasto social suma 11.343 millones, lo que supone el 84 % de todo el presupuesto del 2027. En términos relativos, el departamento que lidera Fabiola García es el que más crece, un 10,4 %, hasta sumar 1.535 millones. Es la tercera consellería con más recursos, después de Educación, con 3.314,9 (sube un 7,5 %), y de Sanidade, que tendrá 6.031 millones, un 6,4 %. Vivenda contará con 545 millones, un 5,2 %, con más de la mitad del presupuesto de este año destinado a construir pisos.

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En el apartado de gastos, el presupuesto del 2027 recoge un mayor esfuerzo en materia de personal, con un incremento del 8,5 %, hasta sumar los 5.739 millones en todas las consellerías. El objetivo es tener reservada la partida necesaria para poder revalorizar los salarios un 5 %: el 4 % ya aprobado y el 1 % pendiente del Gobierno.

Las inversiones aumentarán a pesar de la finalización del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia. Esos fondos aportaron 147 millones durante este ejercicio y en el 2027 apenas sumarán 24 millones. Pese a ello, el capítulo de inversión real pasa de 1.594 a 1.671 millones.

Distribución territorial

Según las cuentas presentadas hoy en la Cámara, las provincias que recibirán un mayor volumen de gasto serán A Coruña y Pontevedra, con 5.885 y 4.359 millones, respectivamente. Lugo recibirá 1.967 y Ourense, 1.848. Corgos se refirió esta mañana en su exposición al esfuerzo inversor y al objetivo de contribuir al reequilibrio territorial: las provincias con mayor gasto per cápita en 2027 seguirán siendo las de Ourense, donde la Xunta destinará 6.040 euros por habitante, y Lugo, con 6.025 euros por habitante. En cuanto a las provincias atlánticas, A Coruña recibirá 5.167 por habitante, mientras que para Pontevedra se destinarán 4.591 euros por habitante.

El conselleiro reafirmó también el compromiso del Gobierno gallego con las entidades locales, con una subida del Fondo de Cooperación Local que, por primera vez, superará la barrera de los 200 millones de euros (203 M). Y recordó el esfuerzo continuado para reforzar la financiación con los ayuntamientos. En total, el próximo año se destinarán a las entidades locales 661 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

La Xunta ha presentado hoy el desglose del presupuesto del 2027 en términos de Plan Estratéxico de Galicia. En esta línea, resaltó que el eje del reto demográfico es el que tiene más recursos, con 7.076 millones; el de Galicia verde y sostenible cuenta con 604; el de competitividad y crecimiento, 1.824; el de cohesión social y territorial, 4.721; y el de Gobernanza, 934 millones.

En su comparecencia este mediodía en la Cámara, el conselleiro concluyó haciendo hincapié en que el Gobierno gallego entrega al Parlamento unas cuentas financiadas en su totalidad con recursos ordinarios, sin nuevo endeudamiento por cuarto año consecutivo, y con una revisión al alza del PIB de cuatro décimas este año, hasta el 2,3%.