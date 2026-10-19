El presupuesto de Sanidade superará por primera vez los 6.000 millones de euros en el 2027, y el gasto en personal se lleva más del 40 %

El conselleiro de Sanidade la semana pasada acudiendo a la presentación del plan de reforma de atención primaria SANDRA ALONSO

Un total de 6.031 millones de euros. Ese será el presupuesto que la Consellería de Sanidade manejará el próximo año, tras crecer un 6,4 %, la misma subida que el conjunto de las cuentas de la Xunta. Es la primera vez que el departamento que lidera Antonio Gómez Caamaño supera la barrera de los seis mil millones. Lo que no cambia es el hecho de que manejará un año más las cuentas más abultadas de toda la Administración autonómica. Esta consellería tiene asignados 40 de cada cien euros de las cuentas públicas gallegas.

La mayor partida de gasto será de nuevo la de personal, que se eleva por encima de lo 2.562 millones de euros. Supone un crecimiento del 7,6 % respecto al gasto en nóminas de este ejercicio, es decir, 180 millones de euros más. Cabe destacar que Sanidade y sindicatos llegaron en mayo a un acuerdo para levantar la huelga de médicos que afectó a la comunidad que incluía novedades y aumentos retributivos, y también se propusieron mejoras para que los facultativos retomasen las peonadas.

Por otro lado, entre las inversiones reales de la consellería destacan los casi 60 millones de euros que se destinan al Programa Galego de Vacinación, que este año vuelve a subir. Suma casi 12 millones de euros, un 24,5 % más. Como ya había adelantado el conselleiro, los programas de cribado y detección precoz contarán con cuatro millones y medio de presupuesto, para extender el de cérvix a las mujeres de entre 25 y 30 años sin suficiente inmunización frente al virus del papiloma humano y ampliar el cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 años.

Buena parte de la dotación económica de la consellería se transfiere al Servizo Galego de Saúde, ya que es el organismo que se encarga de gestionar directamente los servicios sanitarios de la comunidad autónoma. Dentro de esas cuentas del Sergas, se reservan a atención primaria 1.854 millones de euros, y a atención hospitalaria algo más de 3.814 millones. Ambos programas crecen alrededor de un 6 % con respecto al ejercicio actual.

Por su parte, el programa de formación de graduados y posgraduados se eleva hasta rozar los 112 millones (un 20 % más), después de que la Xunta acordara con los sindicatos nuevos complementos retributivos para los médicos y enfermeros internos residentes (mir y EIR).

También el programa de investigación sanitaria sube algo más de medio millón, hasta los 27,7; mientras que el de protección y promoción de la salud pública pierde ese mismo medio millón, y queda en 15,5.

Casi mil millones de euros para abonar las recetas farmacéuticas

Otra partida abultada es la que el Sergas reserva para abonar a las farmacias la parte de las recetas de medicamentos que no pagan los usuarios. Supera los 982 millones de euros, sumando casi 53 millones con respecto a este 2026, lo que supone un crecimiento del 5,7 %.

Suben también las previsiones económicas para construcción de nuevos centros de salud, para lo que se consignan cerca de 65 millones de euros dentro del programa de atención primaria (este año fueron algo más de 59 millones). En el programa de atención hospitalaria, sin embargo, baja la partida para planes directores y otras actuaciones en centros hospitalarios, que queda en 136,8 millones, frente a los casi 163 de este ejercicio.

El presupuesto para la empresa pública de servicios sanitarios autonómica Galaria queda congelado en 19,16 millones de euros, mientras que la transferencia para la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 crece hasta los 118,74 millones (24 millones más).