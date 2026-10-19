La oposición carga contra las cuentas por no resolver los problemas de la mayoría

Besteiro (PSdeG) y Pontón (BNG) el pasado lunes en el Parlamento del Galicia. XOAN A. SOLER

Las fuerzas de la oposición han cargado con dureza este mediodía contra el proyecto de ley de presupuestos y la ley de medidas fiscales que los acompañan, al entender que no servirán para dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrenta Galicia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reprochado a Rueda que presente unas cuentas que bajan los impuestos a los que más tienen a «cambio de migallas para as maiorías sociais». La líder nacionalista ha precisado que la «miserenta» rebaja de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF solo suponen un ahorro de entre 3 y 12 euros al mes.

Pontón también ha criticado el incremento de 2,5 euros anuales en el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, mientras que, según ha denunciado, la Xunta perdona millones de euros a las personas con mayor patrimonio y mantiene beneficios fiscales para las eléctricas. En este sentido, ha señalado que los parques eólicos repotenciados pasarán de abonar 1,6 millones de euros en concepto de canon eólico a pagar apenas 125.000 euros, lo que supone, según sus cálculos, una reducción de 1,475 millones.

«É un insulto que o Partido Popular le siga baixando impostos aos que máis teñen e ás eléctricas», ha lamentado la portavoz del Bloque, que se ha referido a un contexto de encarecimiento de la electricidad, los combustibles y la cesta de la compra.

Vivienda y servicios públicos

La portavoz del BNG ha situado la vivienda como uno de los principales problemas de Galicia y ha reprochado a Rueda que presente nuevas rebajas fiscales para las constructoras sin medidas que permitan acceder a un alquiler asequible a quienes no pueden pagarlo. Aunque ha reconocido que es necesario construir vivienda pública, ha advertido de que las promociones tardan años en materializarse y, por ello, como alternativa ha avanzado que su formación reclamará una partida de 240 millones de euros para comprar vivienda ya construida y destinarla al alquiler social. Según ha explicado, esta medida permitiría movilizar 1.400 viviendas para ofrecerlas a precios asumibles con los salarios actuales.

En sanidad, Pontón ha denunciado que la atención primaria mantiene un recorte acumulado de 1.500 millones de euros, lo que, en su opinión, perpetuará las listas de espera para acudir al médico de cabecera.

Por último, la líder del Bloque ha cuestionado también la ley de acompañamiento de los presupuestos, que considera «un coladeiro» para introducir cambios normativos en beneficio del sector eléctrico y de la megaminería; además de para refrendar un pacto «vergoñento» como es, según Pontón, el firmado entre PP y PSdeG en materia de lengua.

Críticas socialistas

La secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado al Gobierno gallego de elaborar unos presupuestos para el ejercicio 2027 con el único objetivo de «equilibrar as contas», pero que no resuelven los problemas y necesidades de las personas más necesitadas.

«Son os orzamentos dun contable, dun burócrata», ha dicho Méndez esta mañana en una conferencia de prensa tras la reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia en la que se debatió la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2027. Además, la diputada socialista ha criticado al Ejecutivo gallego, presidido por Alfonso Rueda, del PPdeG, de dejar sin ejecutar 880 millones de euros de las cuentas del ejercicio 2026.

Méndez ha censurado que el proyecto presupuestario para 2027 haya llegado a los grupos parlamentarios de la oposición esta misma mañana en varias cajas de cartón y también en pendrive. La parlamentaria ha aclarado que el proyecto de presupuestos deja algunas cifras claras, como que 36.833 personas están inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública en Galicia, más de 420.000 se encuentran en listas de espera de atención médica del Sergas, o que las personas con derecho a percibir ayudas por dependencia tienen que esperar más de diez meses para cobrarlas.

Ha acusado también a Rueda de mentir acerca de un incremento de fondos para vivienda pública, al precisar que la mayoría de esas cantidades provienen del Gobierno central. Y ha criticado también al Ejecutivo gallego de ser «timorato» en sus propuestas, y en este caso ha puesto como ejemplo el hecho de que para adquirir una vivienda de 300.000 euros el beneficio fiscal será de solo 900 euros.

Acerca de los beneficios fiscales que reflejan los presupuestos, Méndez ha explicado que los ciudadanos no los podrán percibir hasta completar su declaración fiscal del IRPF en el 2027. La diputada ha tildado también de irónico que se hable de endeudamiento cero cuando la deuda pública supera los 13.000 millones de euros.

Respaldo a la Xunta

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha contrapuesto este lunes «a estabilidade e o rigor» de la gestión de la Xunta a la situación del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, al que ha acusado de «carecer de maioría e de proxecto de país». Pazos ha destacado que el Ejecutivo gallego, presidido por Alfonso Rueda, líder del PPdeG, presenta las cuentas por decimoctavo año consecutivo con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero, una práctica que en Galicia es habitual y en España constituye «unha excepción», ha dicho.

Pazos ha destacado que el proyecto de presupuestos de 2027 destina por primera vez más de 11.000 millones de euros al gasto social, un 7,1 % más que en el ejercicio anterior, con 756 millones de euros adicionales, lo que equivaldría a que tres de cada cuatro euros de las cuentas se dirigirán a este ámbito, ha asegurado el portavoz del grupo mayoritario de la Cámara.