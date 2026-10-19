La Consellería de Política Social manejará el año próximo casi 1.535 millones, un 10 % más que en este ejercicio

La conselleira Fabiola García en un acto sobre el proyecto de construcción de nuevas residencias de la tercera edad SANTI M. AMIL

El presupuesto de la Consellería de Política Social para el 2027 rozará los 1.535 millones de euros, subiendo casi en 148 millones con respecto al de este año, es decir, un 10,3 % más. El departamento que encabeza Fabiola García se mantiene como el tercero con más peso en las cuentas de la Xunta de Galicia.

La atención a tercera edad y personas dependientes se lleva la mayor parte de ese presupuesto. De hecho, 63 de cada cien euros están englobados dentro del programa de atención a la dependencia (que incluye también los gastos relacionados con el cuidado de las personas mayores). Este programa suma de cara al año próximo 128 millones, hasta superar los 973, creciendo un 15 %.

En este apartado destaca la subida de las partidas destinadas al cuidado de los dependientes en el propio domicilio, mientras bajan las dedicadas a servicios prestados fuera del hogar. Por ejemplo, el presupuesto para las libranzas de cuidados en el entorno familiar (conocida como Bono Coidado) sube un 55 %, al sumar casi cien millones de euros, alcanzando así los 277,7 millones en total. Según indicó la Consellería de Política Social, ese aumento busca llegar a los 54.000 beneficiarios, frente a los más de 43.000 que ya la perciben actualmente. También las partidas que sufragan el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) suben un 10,9 %, hasta rozar los 188 millones de euros. De ellos, 161,5 son de transferencias a los concellos para sufragar el servicio, después de que Xunta y Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) pactaran incrementar el precio por hora hasta los 17 euros el próximo año.

En el extremo contrario, bajan las cantidades dedicadas a ayudas para atención fuera del domicilio. Así, la partida dedicada a las libranzas para el pago de una residencia quedará el año que viene en poco más de 57 millones de euros, frente a los casi 80,5 de este ejercicio, lo que supone una caída del 29,1 %. Las libranzas para acudir a centros de atención diurna pierden un 45 % de presupuesto, pasando de 19,5 millones a 10,6.

Más allá de las ayudas a la dependencia, y en la línea de la atención en el hogar, el dinero consignado para el servicio de teleasistencia sube un llamativo 88 %, hasta rozar los 2,6 millones de euros.

Creación de unidades de atención post-temprana

Además de la atención, también se invertirá más en el programa de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, en concreto un 8,2 % más, hasta los 71,4 millones de euros. En este apartado destaca la reserva de un millón de euros para la creación de unidades de atención post-temprana. La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, ya había anunciado en comisión parlamentaria la puesta en marcha de esta red de atención a niños de seis a doce años que sigan necesitando apoyo especializado, y que complementará la red de atención temprana que da servicio a infantes de cero a seis, a la que se dedican casi 7,7 millones de euros. Ambas partidas se transferirán a los ayuntamientos, encargados de prestar este servicio.

En temas de conciliación, la Xunta invertirá algo más de 48,3 millones de euros para financiar la gratuidad de las escuelas infantiles privadas y de iniciativa social, que sube un 7,7 %. La partida para colaborar en el mantenimiento de las escuelas infantiles municipales se mantendrá inalterada, en algo más de 8,5 millones de euros. Tampoco habrá cambios en el presupuesto consignado a la Tarxeta Benvida (31,99 millones de euros) ni al Bono Concilia (2,6 millones de euros). Sí subirán los fondos destinados a las Casas Niño —recursos de atención socioeducativa gratuita para niños hasta tres años en municipios con menos de 5.000 habitantes—, hasta los 3,36 millones.

Casi 4,7 millones de euros para el nuevo centro de cuidados intermedios

En las inversiones de la Consellería de Política Social se consignan 4,68 millones de euros para la creación del nuevo centro de cuidados intermedios ubicado en Mos, en las instalaciones del antiguo hospital de Rebullón. Este centro, cuyas obras arrancaron hace pocas semanas, contará con 60 plazas y deberá atender a personas que, una vez recibida el alta hospitalaria, sigan necesitando cuidados y atenciones, garantizando su rehabilitación completa y evitando que pierdan autonomía.

En cuanto a los gastos de personal de este departamento, ascenderán el año que viene a 192,38 millones de euros (siete puntos y medio más que en este 2026). Las partidas reservadas a los salarios de altos cargos y personal de gabinete crecen un 4 %, siendo de 562.000 euros en el primero caso y de 432.000 en el segundo.