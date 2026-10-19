CC.OO. advierte del riesgo de «colapso» en los juzgados gallegos y reclama convocar 133 puestos de trabajo

Edificio de juzgados de Tui. M.MORALEJO

El sindicato CC.OO. estima que los juzgados de Galicia corren el riesgo de una situación de «colapso» por la falta de personal suficiente, por lo que la central ha reclamado a la Xunta convocar 133 puestos de trabajo de funcionario, para apoyar la llegada de nuevos magistrados.

La incorporación de 19 jueces y nueve fiscales en Galicia de cara al año próximo, aprobada el pasado 13 de octubre por el Consejo de Ministros «no va acompañada de un incremento del personal funcionario necesario para tramitar los procedimientos y ejecutar las resoluciones judiciales», advierte Comisiones.

El sindicato señala, en un comunicado, que «sin los medios humanos necesarios, la creación de nuevas plazas judiciales no permitirá mejorar el funcionamiento de la justicia». Al contrario, considera que esta situación«podría agravar los atrasos y la saturación de los tribunales»

Esa situación conllevaría «un riesgo de 'colapso judicial», de ahí que CC.OO. reclame a la Xunta convocar 133 puestos de funcionario para desarrollar las actividades necesarias que permitan la realización del trabajo de esos jueces y fiscales de nueva incorporación.