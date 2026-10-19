Los cambios legislativos que la Xunta introduce por la puerta de atrás: eucaliptos, puestos en el Sergas e impulso al biogás

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente Rueda junto a su fila de Gobierno en el Parlamento gallego.
El presidente Rueda junto a su fila de Gobierno en el Parlamento gallego. PACO RODRÍGUEZ

Introduce una treintena de cambios legislativos en la ley que acompaña a los presupuestos

20 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Parlamento gallego aprueba cada año, en una sola votación, más de una treintena de cambios legislativos. Lo hace a través de la Lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña a la ley de

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