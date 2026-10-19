Los cambios legislativos que la Xunta introduce por la puerta de atrás: eucaliptos, puestos en el Sergas e impulso al biogás
REDACCIÓN / LA VOZ
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Introduce una treintena de cambios legislativos en la ley que acompaña a los presupuestos20 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Parlamento gallego aprueba cada año, en una sola votación, más de una treintena de cambios legislativos. Lo hace a través de la Lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña a la ley de