Alerta en Galicia por una ciberestafa en WhatsApp para ayudar a Sophie o Eliska en un concurso

Captura del mensaje peligroso que circula por WhatsApp

Si recibe un wasap sobre una supuesta votación para un concurso infantil para ayudar a Eliska o Sophie, lo más recomendable es que no lo haga. Una nueva ciberestafa está llegando a los móviles de cientos de gallegos desde primera hora de la tarde de este lunes, que podría comprometer la seguridad de la cuenta de WhatsApp.

La estafa comienza con un mensaje enviado desde el teléfono de una persona conocida. Este es el texto, que puede tener variantes: «¡Buen día! La hija de mis amigos, Sophie, está en una competencia donde se gana una beca y la chance de subir al escenario. ¿Me ayudas con tu voto?».

El enlace lleva a una página web donde supuestamente se puede votar en el concurso. El efecto es que a partir de esa votación, WhatsApp comenzará a enviar este mensaje a todos los contactos. Se podría evitar el envío de mensajes al apagar el móvil.

En el caso de que haya accedido a la votación, la recomendación es que advierta a sus contactos por otra vía (llamada o redes sociales) de que su cuenta ha podido enviar un mensaje fraudulento sobre un concurso infantil y pídales que no pulsen ningún enlace.