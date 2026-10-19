La Administración de Xustiza manejará 202 millones de euros en el 2027

Obras en la nueva sede del Imelga, en imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

La Xunta destinará el año que viene 202 millones de euros a la Administración de Xustiza, la mayor partida de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. El presupuesto es un 6 % más alto que el del 2026, cuando se dedicaron 190 millones, y ahora tiene por delante el gran reto de consolidar el nuevo modelo organizativo que impulsó la nueva ley de Justicia. Además de los gastos de personal, que representan siete de cada diez euros de los fondos totales de Justicia, destaca la inversión en la asistencia jurídica gratuita, la modernización de las infraestructuras y la digitalización de la Administración.

En materia de infraestructuras, en el 2027 continuará la construcción del nuevo edificio que albergará la sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago (1,8 millones de euros), que está previsto que termine ese año. También se pondrán en marcha obras de remodelación del Edificio Xudicial de Vilagarcía de Arousa (200.000 euros), con el proyecto todavía en fase de elaboración, con las que se crearán espacios diáfanos destinados a las oficinas, a la atención de las víctimas y a una zona para detenidos y para despachos. A ello se suman 8 millones para obras menores para el mantenimiento de los edificios.

El apoyo a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita se consolida como línea fundamental de actuación, destacando también la protección de las víctimas y de los menores mediante la adaptación y rehabilitación de espacios de atención (200.000 euros). Para los abogados de turno de oficio, los fondos crecen de 17 a 18,5 millones de euros.

Los gastos de personal pasarán el próximo año a los 148 millones de euros, un 10 % más que en este 2026. Los funcionarios de la Administración de Justicia aumentarán sus retribuciones básicas de 63 a 67 millones, y las complementarias de 54 a 60 millones. La partida para las sustituciones y personal eventual se ajusta a la baja, y se reservan algo más de 7 millones (frente a los 4 del año pasado) en el fondo retributivo para financiar posibles incrementos salariales aplicables.

Desde el Gobierno gallego se insistió en que la modernización de la justicia es fundamental para lograr una Administración más próxima, accesible y eficiente para la ciudadanía. En ese ámbito, la Xunta continuará con la dotación de salas de declaraciones y de equipos para la realización de videoconferencias en los tribunales de instancia. También avanzará en la dotación de las oficinas de justicia en el municipio, teniendo en cuenta el aumento de las funciones de estas oficinas como consecuencia de la implantación de la nueva oficina judicial. Y se guardarán 500.000 euros para el plan de digitalización judicial, con la catalogación digital de los archivos judiciales (frente a los 300.000 del año pasado).

Hay varias partidas que se mantienen en las cuentas del año que viene: la adquisición de mobiliario para los tribunales (un millón), la vigilancia de las sedes judiciales en convenio con el Ministerio del Interior (2,4 millones), la asistencia jurídica gratuita para el colegio de procuradores (1,5 millones), la dotación para los juzgados de paz y secretarías (800.000 euros) y la seguridad prestada por empresas privadas en las sedes (1,3 millones).

Siguiendo la nueva ley de Justicia, la Xunta comenzará en el 2027 a reorganizar los juzgados de paz y las oficinas de justicia en el municipio, transformándolos en agrupaciones de oficinas de justicia en el municipio. En estos presupuestos advierte que «a profundidade dos cambios necesarios require unha regulación integral propia» que sustituya el decreto vigente, «polo que non resulta adecuado recorrer a unha modificación puntual mediante a Lei de medidas».