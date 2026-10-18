La Xunta flexibilizará las exigencias del sector del taxi para elevar la oferta en concellos menos poblados

Tres clientas, cogiendo un taxi en la parada que se encuentra en la praza de Galicia PACO RODRÍGUEZ

La ley de medidas fiscales y administrativas que acompañará a los Orzamentos del 2027, que mañana llegan al Parlamento gallego, introduce cambios encaminados a flexibilizar las exigencias para el sector del taxi con vistas a elevar la oferta, sobre todo en aquellos ayuntamientos que cuentan con menos población. La Xunta también aprovechará esta vía para «adecuar» las reglas de los servicios de transporte VTC a la normativa estatal. Estos siguen autorizados solo a trayectos interurbanos

En concreto, tal y como informa Europa Press, el proyecto legislativo que el lunes entrará en el Parlamento de Galicia incluirá varias modificaciones de la ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, que data deL 2013, así como del decreto de 2018 que desarrolla el reglamento aplicable a este ámbito.

La Xunta ha trasladado que, en el caso del sector del taxi, las propuestas son «a iniciativa» o «en consenso» con el sector, y las medidas están pensadas en clave de «modernización» o para «flexibilizar».

Así, entre las novedades, se incluye la ampliación a dos de las licencias de taxi de las que se pueda ser titulares en los ayuntamientos de menor población, «uniformando» la regulación en los municipios con menos de 100 licencias. Con este paso se busca, sobre todo, mantener o elevar la oferta en municipios rurales con poca y dispersa población, en los que, según la Administración autonómica, resulta «costoso» obtener un rendimiento económico de esta actividad y en los que, en muchas ocasiones, la jubilación de un titular deja vacante su licencia, ya que nadie está dispuesto a ejercerla en las actuales condiciones.

Sin dedicación exclusiva

Pero habrá más cambios y algunos incidirán directamente en otra de las peticiones del sector ligada con la dificultad para encontrar conductores. Así, se elimina la obligatoriedad de la dedicación exclusiva y se busca elevar la oferta de profesionales de taxi. Hasta ahora, la ley vigente fijaba que las personas titulares de licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi debían «prestar el servicio personalmente», sin perjuicio de poder contratar a personas conductoras asalariadas para una mejor explotación de aquellas, que debían «figurar a jornada completa y con dedicación exclusiva».

También estipulaba que cada licencia o autorización interurbana no podía tener adscritas a más de dos personas conductoras, incluida la titular. Ahora, la Xunta ha decidido abrir la posibilidad de la contratación a tiempo parcial de hasta tres personas por licencia o autorización para favorecer la incorporación laboral. El objetivo es permitir cubrir un mayor número de horas de servicio por licencia, toda vez que, al disponer de más conductores por vehículo, podrán establecerse turnos rotatorios que amplíen el porcentaje de día cubierto. Además, el Gobierno autonómico entiende que, con este paso, se contribuye a la entrada al mercado de más trabajadores.

Concurso único

Otro de los cambios que introducirá la ley de acompañamiento es la adaptación de la contratación a precio cerrado a las aplicaciones informáticas contribuyendo, sostiene el Gobierno autonómico, «a la modernización del sector» y «facilitando» la experiencia de las personas usuarias para la contratación de los servicios, así como para el seguimiento y control de los mismos y su pago.

Asimismo, los ayuntamientos con poca población podrán convocar en un único concurso todas las licencias disponibles sin esperar un año entre convocatoria. El objetivo de este cambio es dar solución a la situación de los ayuntamientos -sobre todo rurales y con peores condiciones de movilidad- que, disponiendo de contingente, no pueden ofertar más que un 10% del total de licencias disponibles cada año.

Cambios para VTC

Y en un delicado contexto de convivencia con el sector del taxi, que ha conllevado protestas y no ha estado exento de confrontación entre Xunta y ayuntamientos, sobre todo en lo que se refiere al ámbito en el que pueden prestar los servicios, la normativa para los VTC (en Galicia operan firmas como Cabify, Uber y Bolt), también introducirá cambios, aunque la mayoría, recalca el Ejecutivo autonómico, suponen una adaptación a las reglas estatales.

En la coyuntura actual, la Xunta tramita las autorizaciones de licencias VTC domiciliadas en Galicia, por delegación de competencias del Estado. Son licencias de ámbito nacional e interurbano, que no habilitan para recorridos urbanos. Cuando se detectan infracciones que son competencia municipal, como la realización de tráficos urbanos, la Xunta remite los informes a los ayuntamientos, que son --ha recalcado reiteradamente-- los competentes para sancionar.

Según Europa Press, no habrá cambios en lo que respecta al ámbito de la autorización para los VTC, que seguirán ceñidos a trayectos interurbanos en la norma autonómica. Pero sí otras modificaciones. Por ejemplo, se adaptará la regulación a la inexistencia de un número mínimo de vehículos, siendo suficiente disponer de un único vehículo para obtener una autorización VTC. Explica la Xunta que se adapta la ley gallega a la normativa estatal ante la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló la exigencia de flotas mínimas.

También desaparecerá la necesidad de que los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor tengan que contratarse con una antelación mínima de 15 minutos, toda vez que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional (TC) han tumbado los tiempos mínimos de espera en distintas regulaciones autonómicas (que variaba de 15 a 30 minutos, 15 en el caso de la norma gallega).

Además, se fija el incumplimiento del deber de comunicación electrónica previa del servicio al registro habilitado «reforzando la eficacia del nuevo sistema de control de la actividad» y «garantizando la adecuación del régimen autonómico al principio de legalidad en materia sancionadora.

En este caso, la adaptación a la ley gallega del Real Decreto 785/2021, del 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que regula el sistema de control digital para todos los servicios de VTC en España recoge la tipificación del incumplimiento de este deber.

Y se eliminan infracciones graves que resulten redundantes de otros tipos ya previstos en la ley o que quedaron sin objeto como consecuencia de la evolución de la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor. De nuevo, este paso constituye una adaptación a la normativa estatal, que supone la desaparición de infracciones que ya no existen, ha explicado la Xunta.

Publicidad

Por otra parte, se elimina la prohibición de incorporar publicidad u otros signos externos identificativos en los vehículos adscritos a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor. La Xunta considera que es necesario unificar la regulación de los VTC con el sector del taxi con un mismo régimen de publicidad, ya que únicamente Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana mantenían esta prohibición.

Por último, se actualizan las referencias normativas relativas al procedimiento sancionador, adaptándolas al marco jurídico vigente, lo que contribuye, sostiene el Gobierno gallego, a «mejorar la coherencia y la calidad técnica del texto y refuerza la seguridad jurídica».