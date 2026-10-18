Xunta y Colegio de Arquitectos refuerzan el Proxecto Terra para concienciar a los más jóvenes sobre el respeto al territorio

Firma del convenio entre la Xunta y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

La Xunta y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) renovaron su convenio de colaboración para desarrollar el Proxecto Terra 2026-2028 para la promoción de la sensibilización y concienciar a la juventud sobre el respeto al territorio y al paisaje gallego. El acuerdo fue suscrito por el decano del colegio, Luciano Alfaya, los conselleiros de Vivenda y Educación, María Martínez Allegue y Román Rodríguez, y la directora de la APLU, María Victoria Núñez, junto con la coordinadora del proyecto, Sheila García.

Según lo previsto, las actuaciones proyectadas al amparo de este convenio, que se llevarán a cabo hasta el año 2028, contarán con un presupuesto de 437.000 euros, que será financiado en un 90 % por parte de la Xunta. La iniciativa, que se desarrolla desde el 2003, tiene como objetivo mejorar el conocimiento del alumnado sobre la arquitectura gallega y la identidad territorial, promoviendo el respeto por la ordenación urbanística, el paisaje y los espacios que habitamos.

«Queremos chegar á poboación máis nova e explicarlles a importancia da arquitectura e a ordenación de territorio, non a través de leis e normativas, senón a través da comprensión do que o propio territorio indica, do que se pode facer, do que se debe facer, do que é sostible e fixarse nos espazos que habitan a diario, como a casa na que viven ou o centro educativo no que estudan. E todo isto nun momento tan importante como é o tema da vivenda», afirmó Alfaya.

Para ello, se combina educación y urbanismo a través de actividades «amenas e creativas» y de materiales didácticos adaptados a las diferentes etapas educativas. Como novedad en esta edición, el programa se extiende también al alumnado de Formación Profesional y de los centros de Educación Especial. También se desarrollarán actividades complementarias como visitas guiadas de arquitectura y ciudad, intercambios territoriales, actividades de asesoría y apoyo a centros educativos y acciones formativas destinadas al profesorado, así como concursos relacionados con el paisaje y la ordenación del territorio.

«Son xa máis de 25 anos deste proxecto educativo. Hoxe celebramos que a Xunta fai a maior contribución de todo este cuarto de século. É un recoñecemento ao traballo feito e unha garantía de continuidade», aseguró Alfaya.

Más de 69.000 alumnos participaron en las actividades

La iniciativa se centra en la elaboración de recursos educativos sobre arquitectura, territorio, paisaje, urbanismo y derecho al hábitat específicos y contextualizados en la realidad gallega, «para contribuír a que o conxunto da cidadanía teña un mellor coñecemento de como ao longo do tempo se foi construíndo o país».

Los recursos están presentes en el 100 % de los centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria de Galicia, y hasta ahora han participado más de 69.000 alumnos en las actividades ofertadas dentro del antiguo Plan Proxecta+, que ahora es el Plan Sinerxía da Consellería de Educación.