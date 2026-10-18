El tren más sabroso de Galicia recorre las zonas de sus cuatro quesos de cabecera
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los pasajeros de esta ruta turística entre A Coruña y Lugo conocieron el proceso de elaboración de las variedades Tetilla, Arzúa-Ulloa, O Cebreiro y San Simón19 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El queso es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad y ya se consumía desde el año 8000 a. C. La tradición dice que su descubrimiento fue casual y gracias a un pastor