Galicia oferta este invierno vuelos a 28 destinos, dos por debajo de su récord

Un avión de la aerolínea de bajo coste Wizz Air, que materializará un acuerdo comercial con el aeropuerto de Santiago EUROPAPRESS

Galicia cortó el invierno pasado la dinámica menguante que le había hecho perder destinos aéreos en temporada baja durante los tres años anteriores. La oferta global de la comunidad sumó en el invierno 2025-2026 solo un destino más que en el ejercicio precedente, 22 en total, pero fue suficiente para cambiar la tendencia a la baja.

Ahora, la red aérea gallega afrontará la etapa invernal que comienza el próximo domingo y se extenderá hasta el 27 de marzo con más destinos que los tres años anteriores, pero aún no superará el hito alcanzado entre el 2022 y el 2023 cuando desde las pistas gallegas se enlazó con 30 aeropuertos. Ahora serán 28, resolviéndose en parte el agujero creado por el repliegue en Galicia de Ryanair. Será el mismo número de aeropuertos cubiertos que en el 2019, antes de que la pandemia trastocara todo.

El acuerdo comercial del Concello de Santiago con Wizz Air y la sorpresiva irrupción de Fly2Galicia permiten redimensionar un mapa de destinos que se había quedado muy tocado por la decisión de Ryanair de pasar de liderar el tráfico de pasajeros en la comunidad durante años a ser una aerolínea testimonial en Galicia con solo tres rutas en los próximos cinco meses (Londres Stansted, Tenerife Sur y Lanzarote). El nacimiento de la compañía con base en Lavacolla y avión alquilado a la rumana Flyyo y el respaldo público otorgado a Wizz Air permiten reestructurar el sector del bajo coste en Galicia, segmento elegido el año pasado en la comunidad por el 62 % de los viajeros, pese al repliegue de la firma irlandesa.

Lavacolla contará con ocho aerolíneas regulares que reforzarán tanto la oferta interior como la internacional. Desde la pista compostelana se podrá volar, sin salir de España, a Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Granada, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mallorca, Sevilla, los dos aeropuertos de Tenerife, Valencia y Zaragoza. Alvedro y Peinador no aportan destinos nacionales exclusivos respecto a los compostelanos, si bien desde la terminal coruñesa se enlaza con nueve de esas ciudades y desde Vigo con cuatro, sus únicas rutas.

La cartera internacional está conformada en esta ocasión por quince destinos (trece en Lavacolla y dos en Alvedro), mientras que Peinador completará 14 meses en blanco en ese segmento.

Ryanair mantiene el Londres Stansted en Santiago, donde Vueling le gana la partida con Londres Gatwick, París Orly y Zúrich, aunque en esta última ruta solo en Navidad, en competencia para similares fechas y destino con Edelweiss. EasyJet perdura con sus Basilea y Ginebra, mientras que Wizz Air aportará las rutas de Roma y Varsovia y Fly2Galicia las de Bruselas, Milán, Múnich, Praga y Venecia.

En el aeropuerto coruñés las opciones para viajar al extranjero se reducen este invierno a Ginebra con EasyJet, que se hace la competencia a sí misma al doblar ruta en Santiago, y a Milán Malpensa, vuelo al que también le ha salido un rival desde la pista compostelana a cuenta de Fly2Galicia. Será este el primer invierno de Alvedro en años sin conexión con Londres, que hasta marzo explotó Vueling con el aeropuerto de Gatwick, después de haberlo hecho con anterioridad a Heathrow, plaza que aportaba a los usuarios coruñeses múltiples conexiones.

En Vigo, la ruta de Londres Stansted se extinguió en enero con el abandono de Ryanair.

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Viajes chárter a Egipto, Laponia, Colonia, Praga, Eslovenia y Pisa

Los vuelos especiales, los que incluyen vuelo y alojamiento, contribuyeron a salvar durante los últimos años la conectividad aérea internacional de Galicia con desplazamientos sin escalas. Egipto se ha consolidado como el principal mercado de los chárters gallegos y vuelve a ser este invierno el destino mejor cubierto desde los tres aeropuertos. Explora Traveler lanza el primero de los desplazamientos al país africano desde Alvedro para el puente de la Constitución, y repite el 31 de enero en Peinador, plaza desde la que otras dos mayoristas, Tourmundial y Cinco Estrellas Club, moverán otro avión al mismo destino el 14 de febrero. En Santiago, Egipto se distribuye a las agencias de viajes desde Mapatours, Avoris y Travelplan para el 28 de febrero y por Explora Traveler para el 21 de marzo.

Antes, el 4 de diciembre y también desde Lavacolla, saldrá el tradicional chárter navideño con estancia de cuatro días en Laponia. El mismo día despegará desde esa pista el vuelo especial a Pisa y circuito por Florencia de Special Tours y Travelplan. Dubrovnik (24 de marzo) y Estrasburgo/Alsacia (25 de marzo) están ya a la venta con programas respaldados por varias mayoristas.

Paliando en parte su carencia de vuelos internacionales, además de los dos vuelos mencionados a Egipto, Peinador dispondrá de la apuesta que por dicho aeropuerto está manteniendo Soltour, ahora con un vuelo a Colonia para ver durante cuatro días sus mercados navideños (4 de diciembre) y a Praga (24 de marzo). El mismo mayorista lleva a Alvedro la salida de su propuesta de vuelo y hoteles en Eslovenia, también para el final de la temporada aérea de invierno (24 de marzo).

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Los concursos municipales se convierten en herramientas indispensables

Tras encenderse las alertas por la pérdida continuada de viajeros en la red aeroportuaria gallega, y la falta de consenso entre las instituciones para poner en marcha una política aérea coordinada y sin repetición de destinos, la vía de los acuerdos directos de los ayuntamientos con las aerolíneas se ha convertido en el único remedio para captar nuevas rutas. Extendidos por toda España, los concursos y convenios de promoción publicitaria han permitido aumentar ya para este invierno la oferta de vuelos y está previsto que se incremente aún más para la siguiente temporada de verano.

El Ayuntamiento de A Coruña fue el primero que este año desveló su intención de apostar por los concursos, para los que reservó a través del Consorcio de Turismo 6,6 millones de euros para garantizar hasta el 2030 vuelos a Alicante, Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia, que realizará a partir del día 6 de noviembre Volotea, compañía en preconcurso de acreedores. Lisboa, Londres, París y Estambul son también algunos de los destinos internacionales que el Concello pretende alcanzar con otro concurso, este apoyado económicamente por Inditex.

La apuesta herculina fue contestada con otro pacto similar desde Santiago. Incolsa, la sociedad municipal de gestión de la política turística local, fue la que cerró el acuerdo con Wizz Air, con el apoyo de la Xunta y su compromiso de aportar 100.000 euros para promocionar Galicia en cada nuevo destino que se abra, con un máximo de dos por aeropuerto al año.

El Concello de Vigo, el último en apuntarse en esta ocasión a la vía de los concursos, prepara uno para lograr vuelos para la temporada de verano a Alicante, Sevilla, Londres y París.