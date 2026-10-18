El Bono Coidado Fogar tendrá casi cien millones más en los presupuestos gallegos por el tirón de la demanda

Una mujer atiende a su madre dependiente, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

El Bono Coidado Fogar, el programa de la Xunta que comenzó hace dos años para que los dependientes puedan recibir cuidados en su casa con una compensación económica, contará en los presupuestos gallegos del año que viene con 277,7 millones de euros, casi cien millones más que en este 2026, lo que supone un aumento del 55 %. Es una de las principales novedades de las cuentas públicas autonómicas, cuyo proyecto de ley llega este lunes al Parlamento gallego.

El incremento de recursos públicos, según el Gobierno autonómico, se explica por el tirón de la demanda, porque son muchas las personas que necesitan cuidados que prefieren permanecer en el hogar y no experimentar situaciones de desarraigo. El compromiso de Alfonso Rueda era llegar a 50.000 usuarios en esta legislatura (actualmente son más de 43.000), pero la previsión ya es superarlo al ampliarse el presupuesto para cubrir hasta 54.000. Política Social recuerda que este programa, pionero en España, se combina con el servicio de ayuda en el hogar (SAF).

5.000 euros al año

Con este bono, la Xunta concede una ayuda de 5.000 euros al año (416 al mes) para el cuidado de las personas en situación de dependencia en su domicilio, con independencia de su renta y del grado reconocido. Se trata de una ayuda directa que permite a estos usuarios permanecer en su entorno habitual, recibiendo los cuidados necesarios por parte de un familiar o de otra persona de su confianza.

Pueden beneficiarse de esta prestación las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y cuyo programa individual de atención determine que los cuidados en el entorno más próximo son la prestación adecuada. Para acceder al bono, es necesario que el beneficiario esté siendo atendido mediante cuidados en el entorno familiar en el momento de la elaboración o revisión de su programa, que la vivienda reúna las condiciones adecuadas de habitabilidad y que quien presta los cuidados cumpla los requisitos establecidos para las personas cuidadoras no profesionales.

En el caso de las personas con grado 2 o 3 de dependencia, es necesaria la convivencia con el cuidador no profesional, debido a la necesidad de atención permanente. En el caso de las personas con grado 1, podrá exceptuarse el requisito de convivencia siempre que se garantice una atención inmediata por parte de la persona cuidadora.

¿Quién puede ser la persona cuidadora?

La persona cuidadora no profesional debe ser mayor de edad y contar con la capacidad y disponibilidad necesarias para prestar los cuidados. Puede ser el cónyuge o pareja de hecho; un familiar por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el cuarto grado; u otra persona que forme parte del entorno relacional y de confianza de la persona en situación de dependencia. Además, deberá cumplir los requisitos establecidos por la normativa y asumir los compromisos necesarios para garantizar una atención adecuada y continuada. La idoneidad de la persona cuidadora será valorada por los equipos profesionales responsables de la elaboración del PIA (Programa Individual de Atención, el documento oficial que determina qué servicios o ayudas económicas concretas va a recibir una persona tras habérsele reconocido su grado de dependencia).

¿Cómo se accede al Bono?

Si la persona está recibiendo otro servicio o prestación y considera que el bono puede ser el recurso más adecuado a sus necesidades, deberá acudir a sus servicios sociales de referencia, en el ayuntamiento o en el centro de salud, para solicitar la modificación de su PIA. Será el equipo profesional quien valore la situación y determine el recurso más adecuado. Si la persona todavía no tiene reconocida la dependencia, el primer paso es acudir a los servicios sociales del ayuntamiento o del centro de salud para iniciar el procedimiento de valoración de la situación de dependencia. Una vez reconocida la dependencia, los equipos profesionales determinarán, a través del PIA, cuál es el recurso más adecuado a las necesidades de la persona: el bono u otra de las prestaciones y servicios disponibles.