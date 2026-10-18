El BNG critica las rebajas «ridículas» de la Xunta en el IRPF y cuestiona que se mantengan los privilegios a las rentas altas
GALICIA
La diputada Noa Presas propone una reforma fiscal basada «na xustiza social para poder financiar un fondo contra a crise de prezos ou axudas para o sector primario»18 oct 2026 . Actualizado a las 11:56 h.
La portavoz de en materia fiscal del BNG, Noa Presas, ha tachado de «ridícula» la rebaja de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF anunciada por la Xunta y que, según la diputada nacionalista, apenas va a suponer «unhas decenas de euros» en los salarios más bajos, cuando algunas de esas personas trabajadoras «nin sequera tributan». Frente a la «rutina» y la «política para ricos», Presas ha avanzado que su formación enmendará las cuentas con propuestas como el impulso de una reforma fiscal para «rescatar a xente», y para poder financiar un fondo contra la crisis de precios o ayudas al sector primario.
«O PP está centrado en axudar a quen máis ten e abandonar a quen máis o precisa», ha afirmado la portavoz, quien recalca que lo hace además en un contexto en el que Galicia sufre una inflación «desbocada» que supera el 5%, la más alta del Estado. «O que fai o señor Rueda é anunciarnos unha rebaixa ridícula dun 0,25 no IRPF que apenas se vai notar porque a vai comer a inflacción e desde logo non vai axudar a quen menos ten porque moitísmas desas persoas nin sequera fan a declaración da renda» , ha advertido Presas, que añade que solo la falta de deflactación hizo que la cuota media del IRPF en Galicia pasara de 6.000 la 6.741 euros en un año, un 12,4% más.
El Bloque insiste en que los presupuestos del PP en la Xunta para 2027 avanzan en un modelo de una Galicia cada vez más desigual, mientras se mantienen los privilegios a las rentas más altas y a los patrimonios más altos, y en una comunidad, sostiene Presas, en la que quien acumula el mayor porcentaje de declaraciones son las clases medias y las trabajadoras. «Só 707 persoas concentran case o 40% das rendas do aforro no noso País», precisa la diputada nacionalista.
Noa Presas considera necesarias propuestas nuevas y avanza que el BNG enmendará el proyecto de presupuestos en tres sentidos: primero, con la activación de un fondo extraordinario para responder a la crisis de precios, con medidas para garantizar la subida de las ayudas sociales y pensiones no contributivas, el acceso a la alimentación y el acceso a la vivienda. En segundo lugar, con medidas de estímulo económico y ayuda al sector primario que está sufriendo la carestía de productos y combustibles. Y por último, para ayudar a financiar todo esto, una reforma fiscal basada en la justicia social, que modifique el IRPF y los principales impuestos que dependen de la Xunta para que pague menos quien menos tiene y más quien más tiene.