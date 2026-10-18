El BNG critica las rebajas «ridículas» de la Xunta en el IRPF y cuestiona que se mantengan los privilegios a las rentas altas

Noa Presas, esta mañana en la sede del BNG

La portavoz de en materia fiscal del BNG, Noa Presas, ha tachado de «ridícula» la rebaja de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF anunciada por la Xunta y que, según la diputada nacionalista, apenas va a suponer «unhas decenas de euros» en los salarios más bajos, cuando algunas de esas personas trabajadoras «nin sequera tributan». Frente a la «rutina» y la «política para ricos», Presas ha avanzado que su formación enmendará las cuentas con propuestas como el impulso de una reforma fiscal para «rescatar a xente», y para poder financiar un fondo contra la crisis de precios o ayudas al sector primario.

«O PP está centrado en axudar a quen máis ten e abandonar a quen máis o precisa», ha afirmado la portavoz, quien recalca que lo hace además en un contexto en el que Galicia sufre una inflación «desbocada» que supera el 5%, la más alta del Estado. «O que fai o señor Rueda é anunciarnos unha rebaixa ridícula dun 0,25 no IRPF que apenas se vai notar porque a vai comer a inflacción e desde logo non vai axudar a quen menos ten porque moitísmas desas persoas nin sequera fan a declaración da renda» , ha advertido Presas, que añade que solo la falta de deflactación hizo que la cuota media del IRPF en Galicia pasara de 6.000 la 6.741 euros en un año, un 12,4% más.

El Bloque insiste en que los presupuestos del PP en la Xunta para 2027 avanzan en un modelo de una Galicia cada vez más desigual, mientras se mantienen los privilegios a las rentas más altas y a los patrimonios más altos, y en una comunidad, sostiene Presas, en la que quien acumula el mayor porcentaje de declaraciones son las clases medias y las trabajadoras. «Só 707 persoas concentran case o 40% das rendas do aforro no noso País», precisa la diputada nacionalista.

Noa Presas considera necesarias propuestas nuevas y avanza que el BNG enmendará el proyecto de presupuestos en tres sentidos: primero, con la activación de un fondo extraordinario para responder a la crisis de precios, con medidas para garantizar la subida de las ayudas sociales y pensiones no contributivas, el acceso a la alimentación y el acceso a la vivienda. En segundo lugar, con medidas de estímulo económico y ayuda al sector primario que está sufriendo la carestía de productos y combustibles. Y por último, para ayudar a financiar todo esto, una reforma fiscal basada en la justicia social, que modifique el IRPF y los principales impuestos que dependen de la Xunta para que pague menos quien menos tiene y más quien más tiene.