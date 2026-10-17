Os reitores advirten: «O acceso á vivenda non pode marcar que entres ou non na universidade»
SANTIAGO / LA VOZ
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La Voz reúne os responsables das tres institucións públicas, que identifican o absentismo e a intelixencia artificial como dous dos retos próximos nas facultades18 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Son tres persoas de ciencias e, como apuntaron no encontro, case tres estatísticos de formación. Os reitores das universidades públicas de Galicia, Rosa Crujeiras (Artes, 1978), Carmen García Mateo (Vigo, 1963) e Ricardo Cao (A