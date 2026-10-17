Medio Rural destinará 47 millones a fomentar la mejora de las explotaciones y el relevo generacional

Vacas de leche en na explotación láctea de la provincia de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Medio Rural destinará más de 44 millones de euros en 2027 a fomentar la mejora de las explotaciones y el relevo generacional en el campo gallego. El departamento de la Xunta ha anunciado que se convocará una nueva orden de ayudas tanto a lo que concierne a la incorporación como a la inversión en las explotaciones. Esta dotación presupuestaria se verá complementada en los presupuestos de 2027 con otros fondos con el objetivo de seguir avanzando en la modernización de este campo productivo.

La Consellería de Medio Rural sostiene que sigue apostando por una línea de ayudas fundamental para el sector agroganadero, una importancia que viene determinada por el alta demanda en esta rama de actividad. Según los datos de la Xunta, desde el año 2009, más de 5.000 jóvenes se beneficiaron de las ayudas de incorporación al campo.

En lo relativo a los perfiles de los beneficiarios de estas subvenciones, en la última convocatoria resuelta, cerca del 59% eran hombres y más del 40%, mujeres. Según el departamento liderado por María José Gómez, se trata de un porcentaje relevante porque evidencia que se está avanzando en la igualdad de oportunidades y en el fortalecimiento del papel de las mujeres en medio rural. En las actividades a las que se incorporan están, en su mayor parte, vinculadas a la ganadería y, en especial, al ganado de vacuno de leche.

En cuanto a su distribución territorial, destaca la provincia de Lugo, que es el territorio en el que más solicitudes se presentan y si aprueban, seguida de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Medio Rural asegura que seguirá impulsando el relevo generacional con estas ayudas, favoreciendo la incorporación de jóvenes, especialmente mujeres, y apoyando tanto a las explotaciones ganaderas como las agrícolas, atendiendo a las particularidades de cada provincia para garantizar la viabilidad de las explotaciones, la diversificación productiva y el futuro del medio rural gallego.