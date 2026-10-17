Lisboa y Oporto proponen cobrar por circular por sus accesos más saturados

Imagen de acceso a la ciudad de Lisboa

Si entender el sistema de peajes en autopistas y autovías portuguesas ya no es fácil, se podría complicar todavía más en determinados tramos de la periferia de Oporto y Lisboa. Esta semana, la Autoridad de la Movilidad y de los Transportes (AMT) ha propuesto incorporar una tasa especial para quienes circulen por los accesos más saturados de ambas ciudades.

El ente público considera que todavía se puede crear un sistema más específico y flexible de cobro para los usuarios de las carreteras, en un contexto de grave saturación de la circulación, cuando se quiere estimular la reducción del gasto en combustibles y de contaminación y también repensar la financiación del mantenimiento de la infraestructura.

Para ello, proponen demarcar con más precisión los tramos y las franjas horarias con más carga de tráfico, incorporando tasas que aumenten la recaudación para el mantenimiento y penalicen a los más contaminantes. Así, se tendrían en cuenta factores como el nivel de emisiones por vehículo o el volumen de tráfico en momentos puntuales. Son modificaciones que ya se contemplan en la actual legislación, pero cuya implementación presenta dificultades.

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Aunque la AMT concentra la propuesta en los accesos urbanos, no cierra las puertas a que se aplique a otros tramos de elevada carga de vehículos, «en concreto, en el acceso a las áreas metropolitanas o en vías interurbanas con demanda muy elevada, permanente o temporal», apuntan, aludiendo a las exitosas experiencias de Londres, Estocolmo y Oslo. Con todo, también aceptan que la aplicación deberá tener en cuenta «especificidades territoriales y la diferente dependencia del transporte por carretera entre regiones, usuarios y actividades económicas».

Actualmente, una parte importante del mantenimiento de las carreteras portuguesas procede de la recaudación del Impuesto de Combustibles, que ha crecido en los últimos meses debido al encarecimiento del precio del carburante. Sin embargo, con la creciente electrificación del parque móvil portugués, Infraestructuras de Portugal ya ha expresado su preocupación por cómo seguirá financiando estas labores.

La propuesta llega poco después de que el Gobierno retirara una gran parte de los arcos de peaje en las autovías SCUT, que habían sido introducidos como medida de recaudación extraordinaria tras la crisis financiera de la década pasada. Oporto viene de prohibir la circulación de tráfico pesado que no tenga como destino la propia ciudad o la vecina Vila Nova de Gaia, lo que obliga a los camioneros a desviarse notablemente.