La Consellería de Sanidade ampliará el cribado de cáncer de mama a mujeres de 45 años

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, este sábado en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago SANDRA ALONSO

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este sábado que los presupuestos de la Xunta del 2027 incluirán la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 49 años, reforzará el de cáncer de cérvix y aumentará las partidas de vacunación. Lo avanzó durante su visita al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago para supervisar el inicio del ensayo clínico Combogal, con el que Sanidade pretende evaluar la eficacia de la vacuna combinada frente a la gripe y el covid entre la población mayor de 65 años.

Caamaño destacó «o gran esforzo» que el Gobierno autonómico hará en programas de cribado, a los que destinará 4,5 millones el próximo año, 1,3 más que en la legislatura anterior. Con estas partidas, se ampliará ya «de forma pioneira» el cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 49 años. También se bajará el de cáncer de cérvix a mujeres de entre 25 y 30 años que no fuesen suficientemente inmunizadas frente al virus del papiloma humano. Si bien la medida de ampliar el cribado a los 45 años había sido aprobado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, aún está en trámite la norma que modificará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para incorporar tanto la ampliación a 74 años (que Galicia realizó en el 2023) como la cobertura para las mujeres de entre 45 y 49 años.

Galicia se adelanta de esta forma a la propuesta aprobada en la Comisión Interterritorial, que preveía dar un plazo de tres años desde la publicación de la norma que aún está en trámite para acometer los cambios necesarios, tal y como señalaron fuentes de la Xunta.

En su visita al hospital de Santiago, Caamaño quiso destacar el compromiso de su departamento con este complejo hospitalario, con una inversión de 8,9 millones a la fase de humanización del centro de protonterapia y la incorporación de tecnologías de imagen, así como con obras de ampliación del complejo y del párking, y 4,9 millones para la ampliación del servicio de urgencias. Todo ello, aseguró, en el marco del compromiso de 60 millones de euros hasta el año 2030.