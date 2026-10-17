A área de Lingua alcanzará un presuposto de 14,5 millóns de euros nos orzamentos do 2027
GALICIA
Supón unha subida de millón e medio respecto a este ano, coa idea de poñer en marcha as medidas do plan de normalización renovado17 oct 2026 . Actualizado a las 21:09 h.
As contas da área de Lingua, dentro da consellería que encabeza José López Campos, medrarán o ano próximo nun millón e medio de euros. Os orzamentos autonómicos para o 2027 asignaránlles un total de 14,5 millóns de euros. Segundo a Xunta, o presuposto medrará para poñer en marcha as preto de 700 medidas incluídas no renovado Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
Entre as iniciativas prioritarias volverán estar os cursos de galego para estranxeiros. O seu número aumentará o vindeiro exercicio. Está previsto celebrar 150 —este ano foron 100—, coa idea de chegar a atender a máis de 2.000 persoas nacidas fóra da comunidade, un segmento de poboación que non deixa de medrar na comunidade. Na edición actual houbo uns 1.500 participantes de 39 nacionalidades distintas.
«Esta foi unha das primeiras medidas de acción inmediata para impulsar o prestixio do galego que agora decidimos aumentar para dar resposta á boa acollida e á gran demanda do programa», afirmou este sábado o conselleiro. E avanzou que nesta nova edición volverase contar coa colaboración dos concellos, a través da Rede de Dinamización Lingüística, e con entidades como Cáritas e Cruz Vermella.
Ademais dos cursos, López Campos tamén explicou que, no eido empresarial, a Xunta xa ten en marcha o decreto para regular o selo para recoñecer as empresas comprometidas coa lingua galega. A proposta está actualmente en fase de consultas previas a través do Portal de Transparencia da Xunta, período que remata o vindeiro día 30. Logo, a idea é continuar coa tramitación do decreto e abrir o proceso de consulta pública antes de que remate o ano. Este distintivo tamén se desenvolverá con cargo aos orzamentos de 2027, cunha achega de 150.000 euros.
O selo seguirá «criterios de valoración estritos para que o compromiso co galego das entidades sexa real», atendendo a aspectos como o nome comercial, as indicacións e cartelería, a etiquetaxe, a comunicación externa e atención ao público, así como á comunicación interna a través de convocatorias, ferramentas de traballo ou manuais, e sumando tamén á responsabilidade social empresarial coa participación en campañas.
Por outra banda, nas contas da área reservaranse 300.000 euros para pór en marcha unha liña de axudas destinada a incrementar a presenza do galego entre as entidades deportivas. «A finalidade é que o galego sexa unha lingua habitual de comunicación, relación e participación no noso deporte», indicou o conselleiro.