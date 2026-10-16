Los sindicatos médicos anuncian movilizaciones previas a las elecciones generales para exigir un estatuto propio

Manifestación de médicos por un estatuto propio en Vigo (foto de archivo) M. MORALEJO

Los sindicatos englobados en la Unión Médica y Facultativa (UMYF) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) han anunciado este viernes que llevarán a cabo acciones de movilización y sensibilización antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para exigir un estatuto médico y facultativo.

Tras aplazar la huelga indefinida estatal ante la falta de un interlocutor, por la convocatoria electoral, las dos alianzas sindicales buscan situar las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo en la agenda política y reclamar compromisos concretos a las distintas formaciones políticas que concurren a los comicios.

En esa línea han convocado tres actos de movilización en las próximas semanas. El primero de ellos, la Noche de batas blancas, que se celebrará el sábado 24 de octubre, a las 20.00 horas, y que consistirá en una concentración simbólica en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid.

Ya el viernes 13 de noviembre están previstas dos acciones. Una de ellas será una pegada simbólica de carteles que se realizará cuando pase un minuto de la medianoche, bajo el lema Sanidad con médic@s y facultativ@s. Ese mismo día, a las once de la mañana, habrá un speak corner, un espacio público en el que subir a hablar, para recoger y difundir testimonios de médicos y facultativos sobre la situación del colectivo y sus reivindicaciones.

Además, tanto UMYF como Apemyf acudirán a la manifestación convocada el sábado 21 de noviembre, a las 12.00 horas, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), que recorrerá desde el Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados. Asimismo, se sumarán a la posterior Guardia por la Sanidad Pública, impulsada por Sanidad Pública Segur@.

Aparte de todo esto, ambas organizaciones han detallado que solicitarán reuniones a los portavoces de Sanidad de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso para trasladarles directamente sus demandas y pedirles que incluyan en sus programas electorales el establecimiento de un estatuto propio para médicos y facultativos.