Rueda conjura al PP de Lugo para ser el «motor do cambio» en España ante la cita con las urnas del 29N

Rueda, en la ejecutiva provincial del PP de Lugo Óscar Cela

El Partido Popular de Galicia ha puesto en marcha la maquinaria electoral en Lugo con la vista puesta en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. Durante la reunión este viernes de la junta directiva provincial del PP de Lugo, el presidente autonómico de la formación, Alfonso Rueda, ha apelado al compromiso, la rapidez y el trabajo a pie de campo de las bases lucenses con el objetivo de convertir a la comunidad en la palanca decisiva para la victoria de Alberto Núñez Feijoo.

Rueda, que encabezó el encuentro junto a la presidenta provincial del partido, Elena Candia, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente local, Ramón Carballo, reivindicó la máxima exigencia en la movilización territorial: «As xerais gáñanse tamén en cada aldea, en cada vila e en cada cidade galega». Sus palabras resonaron en la sede del PP, ante la presencia de algunos de los nombres que podrían ir en las listas al Congreso y el Senado, como los actuales parlamentarios Francisco Conde, José Manuel Barreiro, Cristina Abades, Jaime de Olano, Juan Serrano o José Manuel Balseiro, entre otros.

El líder del PPdeG defendió la necesidad de mantener un listón alto ante los próximos retos en las urnas y recordó el referente electoral obtenido por la provincia en los comicios del 2023, donde el PP obtuvo el porcentaje de voto más elevado de toda España (un 50,35 %). Rueda animó a la militancia a tratar de «superar» este récord bajo el modelo autonómico basado en la «estabilidade e moderación», contrapuesto a lo que calificó como ocho años de «caos e desvergonza do sanchismo».

Durante su intervención, el presidente del PPdeG arremetió contra las razones del adelanto electoral de Pedro Sánchez, señalando que responden a que «non lle saíu a xogada de tapar con dous decretos trapalleiros oito anos de inacción en vivenda». Asimismo, afeó al Ejecutivo central el nuevo incumplimiento en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado —que continúan prorrogados desde el 2023— en contraste con el calendario de tramitación de las cuentas gallegas, al tiempo que censuró el reguero de informaciones en torno a las tramas de corrupción que afectan al entorno gubernamental.

En clave gallega, Rueda contrapuso el escenario nacional con el modelo de gestión gallego enfocado, señaló, en solucionar las necesidades de la ciudadanía. Destacó en este ámbito la construcción de más de 4.000 viviendas públicas en Galicia —615 de ellas proyectadas en la propia ciudad de Lugo—, el plan de choque para fortalecer la Atención Primaria junto a la reforma y construcción de nuevos centros de salud (como el del Sagrado Corazón o A Milagrosa), y el reciente acuerdo histórico en defensa de la lengua gallega «para que ninguén se apropie dunha riqueza que é de todos».

A la reunión del PP acudieron candidatos al Congreso y el Senado en el 29N Óscar Cela

Elena Candia: «Lugo xógase moito nestas eleccións»

Por su parte, la presidenta provincial de los populares lucenses, Elena Candia, remarcó la trascendencia del 29N para el futuro socioeconómico de la provincia y urgió una alternativa de gobierno respetuosa con los compromisos territoriales: «Lugo se xoga moito nestas eleccións... Merecemos un Goberno empático co noso territorio e que dea resposta ás necesidades importantes de Lugo e a provincia».

Candia denunció el rosario de compromisos incumplidos y retrasos arrastrados por la Administración central en Lugo, haciendo especial hincapié en el ámbito de las infraestructuras viarias y ferroviarias. Mencionó las continuas demoras en la finalización de la Autovía A-54 (Lugo-Santiago) —«xa perdemos a conta das veces que anunciaron o seu remate, pero a realidade é que continuamos sen conexión completa»—, el estancamiento de las autovías proyectadas hacia Ourense y A Mariña, y la falta de mantenimiento de la red de carreteras nacionales.

En el ámbito urbano y de transporte, la dirigente provincial cuestionó la inacción del Ministerio de Transportes respecto a compromisos como la nueva estación de tren de Lugo, la reducción de frecuencias ferroviarias, la pérdida de conexiones directas con Barcelona y el norte peninsular, así como el abandono de proyectos como el mantenimiento del puente blanco o el convenio con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para la calle Fermín Rivera.

Frente a lo que definió como «o esperpento que temos en fronte», Candia concluyó apelando a la fortaleza orgánica del Partido Popular en la provincia —donde actualmente gobierna para el 65% de la población— para afrontar el hito electoral como una meta motivacional y revalidar el liderazgo del partido en la provincia.